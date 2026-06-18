Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye’de 362 bini aşkın uluslararası öğrenci eğitim görüyor

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, " Avrupa Birliği, Türk Devletleri Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Asya-Pasifik bölgesi başta olmak üzere farklı coğrafyalardaki üniversitelerle güçlü bağlar geliştiriyoruz. Bugün ülkemizde 362 bini aşkın uluslararası öğrenci öğrenim görmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) tarafından Ankara'da düzenlenen '15'inci Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Törende, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye mezunu Somali Limanlar ve Deniz Taşımacılığı Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur, YTB Başkanı Abdulhadi Turus, büyükelçiler, milletvekilleri, davetliler ve öğrenciler yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açıklamasında, "Cumhuriyet'imizin ilk yıllarından beri gönül coğrafyamızdan gelen gençlere ilim ve irfan kapılarını ardına kadar açan devletimiz, ikili kültür anlaşmalarıyla pek çok uluslararası öğrenciyi bu topraklarda misafir etti. 1950'li yıllardan itibaren hükümet burslarıyla bereketlenen ve ivme kazanan bu süreç, 1992 yılında hayata geçirilen 'Büyük Öğrenci Projesi' sayesinde Türk dünyasından binlerce genci ülkemizdeki bilim ve irfan yuvalarıyla buluşturdu. Yıllar içinde oluşan bu tecrübe, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın koordinasyonunda daha güçlü bir kurumsal yapıya kavuşmuş oldu. Bugün dünyanın dört bir yanına yayılan ve sayıları 160 bine yaklaşan Türkiye mezunları ailesi, asırlara sari devlet geleneğimizin ve köklü eğitim diplomasimizin en olgun, en nadide meyvesi olarak hepimize gurur vermektedir" diye konuştu.

'AKADEMİSYEN SAYIMIZ 187 BİNE ULAŞMIŞ DURUMDA'

Yılmaz, Türkiye'nin son 20 yılı aşkın sürede yükseköğretim alanında çok büyük değişim yaşadığını vurgulayarak, "Bugün 129'u devlet, 79'u vakıf olmak üzere toplam 208 üniversitemizde 7 milyona yakın öğrencimiz eğitim öğrenim hayatını sürdürüyor. Akademisyen sayımız 187 bine ulaşmış durumda. Üniversite kurulmayan ilimiz kalmadı, birçok ilimizde birden fazla üniversitemiz var. Üniversitelerimizi niteliksel olarak geliştirmeye, kalitelerini artırmaya yoğunlaşmış durumdayız. Bazı üniversitelerimizi araştırma üniversitesi ilan edip uluslararası ölçekte çok daha üst sıralara taşımaya gayret ediyoruz. Bazı üniversitelerimiz kalkınma üniversitesi olarak bölgesel kalkınmaya odaklı çalışmalar sürdürüyorlar. Bu alanda büyük bir gayret içindeyiz" ifadelerini kullandı.

'ÇOK SAYIDA YENİ PROGRAM KAZANDIRDIK'

Dünyadaki yeşil ve dijital dönüşüme dikkat çeken Yılmaz, şöyle konuştu:

"Dijital teknolojiler artık her alanı derinden etkiliyor. Biz de üniversitelerimizde yapay zeka başta olmak üzere birçok çalışmayı sürdürüyoruz. Son 2 yılda yapay zeka ve bilişim temelli çok sayıda yeni programı, yükseköğretimi, sistemimize kazandırdık. 2024 yılında 20 üniversitede 17 farklı türde olmak üzere toplam 72 yeni yapay zeka ve bilişim temelli program açılmış, 2025 yılında bu programlara 27 yeni program ilave edilerek sayı 100'ün üzerine çıkarılmıştır. Yükseköğretimde elde ettiğimiz bu gelişim, uluslararasılaşma alanında da önemli sonuçlar ortaya koymaktadır. Ortak araştırma projeleri, çift diploma ve ortak derece programları, akademik personel değişim mekanizmaları ve kurumsal ortaklıklar yoluyla çok boyutlu bir iş birliğini gerçekleştiriyoruz. Avrupa Birliği, Türk Devletleri Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Asya-Pasifik bölgesi başta olmak üzere farklı coğrafyalardaki üniversitelerle güçlü bağlar geliştiriyoruz. Bugün ülkemizde 362 bini aşkın uluslararası öğrenci öğrenim görmektedir."

BAKAN ERSOY: ORTAK GELECEK İNŞA EDEN BİR ÜLKE

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugün itibarıyla Türkiye burslarıyla toplamda 148 ülkeden 15 bini aşkın öğrencinin 74 şehir ve 136 üniversitede eğitim hayatına devam ettiğini belirterek, "Her yıl yaklaşık 5 bin öğrenciye sunduğumuz bu imkan sayesinde Türkiye, sadece bilgi üreten değil, bilgiyi paylaşan, insan yetiştiren ve ortak gelecek inşa eden bir ülke olmayı sürdürüyor. Bu törende ise 110 farklı ülkeden 2 bin 800 öğrencimizi mezun etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu rakamlar yalnızca istatistik değildir. Bu rakamlar, Türkiye'ye duyulan güvenin, Türkiye'nin yükseköğretim alanındaki gücünün ve ülkemizin küresel ölçekte kurduğu insani bağların en somut göstergesidir" dedi.

'GÖNÜL KÖPRÜLERİNİN EN GÜÇLÜ TEMSİLCİLERİSİNİZ'

Bakan Ersoy, mezun olan öğrencilere yönelik, "Sizlerin ülkemizde kurduğu dostluklar ve kardeşlik bağları, tüm ön yargıları ortadan kaldıracak, dünyanın dört bir yanından gelen gençlerin ortak değerler etrafında bir araya gelebileceğini tüm dünyaya gösterecektir. Çünkü kalıcı barışın ve insanlığın ortak geleceğinin yolu, ön yargılardan değil, karşılıklı anlayıştan ve gönüller arasında kurulan köprülerden geçmektedir. Sizler, kilometrelerce uzaklardan, farklı dillerden, kültürlerden ve geleneklerden yola çıkarak ortak bir hayalle Türkiye'ye geldiniz. Bugün artık yalnızca birer mezun değilsiniz. Türkiye'de edindiğiniz bilgiyle, dostluklarla ve hatıralarla, ülkeleriniz ile Türkiye arasında kurulan gönül köprülerinin en güçlü temsilcilerisiniz. Bizler sizleri hiçbir zaman yabancı öğrenci olarak görmedik. Sizleri bu ülkenin misafiri değil, dostu, kardeşi ve gelecekteki paydaşı olarak gördük. Bugün ülkelerinize dönerken yanınızda yalnızca bir diploma götürmüyorsunuz. Türkiye'de edindiğiniz dostlukları, paylaştığınız hatıraları ve birlikte inşa ettiğimiz ortak gelecek idealini de götürüyorsunuz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı