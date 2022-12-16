Son dakika: İmamoğlu davasına ilişkin konuşan Fuat Oktay'dan muhalefete rest: Kendine güvenenleri sahaya davet ediyoruz
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İmamoğlu davası kararına ilişkin Meclis'te açıklamalarda bulundu. Mahkeme kararlarının arkasında siyasi akıl aramanın siyasi akılsızlık olduğunu belirten Oktay, "Cumhurbaşkanımızın rakiplerini yenmek için mahkeme kararlarına ihtiyacı yoktur. Kendine güvenenleri delikanlıca adaylığını ilan edip sahalara çıkmaya davet ediyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis'te gerçekleştirilen bütçe görüşmelerinde İmamoğlu davasına ilişkin konuştu. Kararı siyasi olarak değerlendiren muhalefete sert sözlerle yüklenen Oktay, adaylık konusunda da resti çekti.
Oktay, "Mahkeme kararlarının arkasında siyasi akıl aramak siyasi akılsızlığın ta kendisidir. Cumhurbaşkanımızın rakiplerini yenmek için mahkeme kararlarına ihtiyacı yoktur. Kendine güvenenleri delikanlıca adaylığını ilan edip sahalara çıkmaya davet ediyoruz. Kendine güvenenleri delikanlıca adaylığını ilan etmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Oktay sözlerine şöyle devam etti: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının, yargılandığı bir davada aldığı ceza üzerinden, gerek kamuoyunda gerekse Meclis'te konunun kendisiyle ilgisi olmayan bir gündem inşa edilmeye çalışıldığını gördük. Öncelikle şu hususları ifade etmek isterim: Anayasamızın 'Yargı Yetkisi' başlıklı 9'uncu maddesinde, yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılmaktadır.
Anayasamızın 138. maddesinde; görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili soru sorulamayacağı, görüşme yapılamayacağı veya herhangi bir beyanda bulunulamayacağı; yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği açıkça hüküm altına alınmıştır."