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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Erzurum Valiliği'ne Ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Erzurum Valiliği'ne Ziyaret
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erzurum Valiliği'ni ziyaret etti. Valilikte düzenlenen törende şehirdeki yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve çeşitli yetkililerle birlikte programlar yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ildeki programları kapsamında Erzurum Valiliği'ni ziyaret etti.

Valilik önünde Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi tarafından karşılanan Yılmaz, tören mangasını selamladı ve Valilik şeref defterini imzaladı.

Burada şehirde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Abdurrahim Fırat, Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve MHP İl Başkanı Adem Yurdagül eşlik etti.

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika
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