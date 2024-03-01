Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya Diplomasi Forumu'nda Anadolu Ajansı'nın standını ziyaret etti

Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) 'Global İletişim Ortağı' Anadolu Ajansı'nın (AA) standını ziyaret etti. Yılmaz, AA'nın standına ziyarette bulunarak bilgi aldı ve 'Kanıt' kitabını hediye aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) "Global İletişim Ortağı" Anadolu Ajansının (AA) standını ziyaret etti.

Yılmaz, "Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak" temasıyla Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen forum kapsamında AA'nın standına ziyarette bulunarak bilgi aldı.

Ziyarette Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a "Kanıt" kitabını hediye etti.

Kitabı inceleyen Yılmaz, AA'yı zor coğrafyalarda, çatışma bölgelerinde yaşananları Türkiye ve dünyaya yansıtmadaki başarısı için tebrik ederek, bunu duyurmak amacıyla büyük fedakarlıklar yapıldığını söyledi.

Özhan da AA'nın İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarını belge niteliğindeki fotoğraflarla gözler önüne serdiği "Kanıt" kitabı hakkında bilgi verdi.

Ziyarette AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, AA Türkiye Haberleri Direktörü Hüseyin Yılmaz ve AA çalışanları da hazır bulundu.

Kaynak: AA / Politika

Diplomasi Medya Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

TİP Muğla adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Muğla Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Mersin adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Mersin Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Mardin adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Mardin Belediye Başkan adayı kimdir? 2 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? TİP Manisa adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Manisa Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Malatya adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Malatya Belediye Başkan adayı kimdir? Boston Celtics Dallas Mavericks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 2 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Minnesota TW Sacramento Kings NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 2 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 1-2 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Asgari ücrete 2. zam yapılacak mı 2024? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! Son Depremler! Bugün Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? 1 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 1 Mart Pazarcık'ta deprem mi oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title