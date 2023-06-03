Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek görevine başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek görevine resmen başladı.

Meclis Genel Kurulu, bugün geçici TBMM Başkanı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yönetiminde toplandı.

Erdoğan, Başkanlık Divanı'nda, Cumhurbaşkanı seçildiğine dair YSK tarafından hazırlanan tutanağı Devlet Bahçeli'den aldı. Erdoğan daha sonra Genel Kurul kürsüsünde yemin etti. Erdoğan, şu metni okudu:

"Cumhurbaşkanı sıfatıyla; devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine ant içerim."

Devlet Bahçeli'nin İstiklal Marşı'nın okunacağını belirtmesi üzerine İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ailesine ve Genel Kurula el sallayarak, Başkanlık Divanı'nın arkasındaki kapıdan, Suat Pamukçu eşliğinde salondan ayrıldı.

Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı seçimi için 7 Haziran Çarşamba saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.