Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Erdoğan, açıklamasında "Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Salı günkü yarım günü ve pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdik." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Şoför Esnafları ile iftar" programında yaptığı konuşmada Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da "Şoför Esnafları ile iftar" programında konuşarak, 31 Mart'taki yerel seçimlere ve gündeme ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU
Erdoğan, Ramazan Bayramı tatiliyle ilgili olarak, "Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Salı günkü yarım günü ve pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdik." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
"Meclisin açılmasıyla birlikte dolmuş ve minibüs esnafımızın plakalarına dair mülkiyet sorunlarıyla ilgili mağduriyetleri inşallah gidereceğiz.
Şehir içinde faaliyet gösteren halk otobüsü esnafımızın hat tahsis süreleriyle faaliyetlerine devam edebilme haklarını da korumaya alacağız.
Ulaştırma projelerini devam ettirmek yerine üzerine hafriyat dökenleri siyaset arşivinin tozlu raflarına havale edeceğinizden şüphe duymuyorum."
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