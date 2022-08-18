Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yapılan tahıl anlaşması ile Ukrayna'dan 625 bin ton tahılın 25 gemiyle dünya pazarına ulaştırıldığını... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yapılan tahıl anlaşması ile Ukrayna'dan 625 bin ton tahılın 25 gemiyle dünya pazarına ulaştırıldığını açıklayarak, "Tahıl ihracının olumlu yansımalarını sadece Ukrayna değil tüm dünya hissetmeye başladı" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yapılan tahıl anlaşması ile Ukrayna'dan 625 bin ton tahılın 25 gemiyle dünya pazarına ulaştırıldığını açıklayarak, "Tahıl ihracının olumlu yansımalarını sadece Ukrayna değil tüm dünya hissetmeye başladı" dedi. - LVİV Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Ukrayna Politika Haberler

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