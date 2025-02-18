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Cumhurbaşkanı Erdoğan - Zelenski görüşmesi başladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin görüşmesi başladı.

Rusya- Ukrayna savaşı 3. yılında devam ederken Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD ve Rusya dışişleri bakanları bir araya geldi. Avrupalı liderler ise Paris'te ayrı başka bir masa kurdu.

OYUN DIŞI KALDI

İki masaya da dahil edilmeyerek oyun dışı kalan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise soluğu Türkiye'de alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Zelenski'nin Türkiye'den talebinin ne olacağı ise merak konusu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Zelenski görüşmesi başladı

BÖLGESEL MESELELER ELE ALINACAK

Görüşmelerde, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. İki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılacak adımlar ele alınacak. Ukrayna'daki son gelişmeler ile diğer bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Zelenski görüşmesi başladı

ANLAŞMALAR İMZALANACAK

Görüşmeler tamamlandıktan sonra farklı alanlarda anlaşmalar imzalanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ziyareti ortak basın toplantısında değerlendirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Zelenski görüşmesi başladı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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