Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yetkisini kötüye kullananın gözünün yaşına bakmadık, bakmayız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Görevini ve yetkisini kötüye kullanan, milletin talep ve beklentilerine cevap veremeyen, çözümün değil, sorunun bir parçası olan, devletin saygınlığına, itibarına, kerim devlet kimliğimize halel getiren, kamunun mallarını ve kaynaklarını israf eden, hele hele Beytülmale el uzatan kimsenin gözünün yaşına bakmadık, bundan sonra da bakmayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İş Birliği Protokolü İmza Töreni'nde konuştu.

Konuşmasının başında tüm kamu görevlilerinin Etik Günü ve Etik Haftası'nı kutlayan Erdoğan, "Ülkemizde ve yurt dışında vatandaşlarımıza fedakarca hizmet eden kamu çalışanlarımızın tamamına şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Her birine vazifelerinde üstün başarılar diliyorum" dedi.

Etik Haftası boyunca yapılacak çalışmaların, düzenlenecek etkinliklerin hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Erdoğan, "İki güzide kurumumuz arasında imzalanan işbirliği protokolünü fevkalade anlamlı ve isabetli bulduğumu burada ifade etmek istiyorum. Eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin düzenlenmesiyle nitelikli eğiticilerin yetiştirilmesini öngören bu protokol, kamuda etik bilincin yaygınlaştırılması noktasında önemli bir rol üstlenecektir" diye konuştu.

Protokolün her iki kurum için de hayırlı sonuçlar getirmesini temenni eden Erdoğan, "Kurul başkanımıza ve Aile Bakanımıza bir kez daha şükranlarımı iletiyorum. 2004 yılında kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak ve etik değerleri güçlendirmek amacıyla ihdas ettiğimiz kamu görevlileri etik kurulu son dönemde hakikaten etkin ve başarılı çalışmalar icra ediyor. Kurulumuz inceleme ve araştırma faaliyetleriyle, farklı kurum ve bakanlıklarımızla yaptığı iş birlikleriyle, eğitim, seminer, konferans ve paneller marifetiyle ülkemizde etik bilincin yerleşmesine katkı sağlıyor" açıklamasını yaptı.

Kurul tarafından geçtiğimiz yıl toplam 228 bin 922 kamu görevlisine etik merkezli eğitimler verildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan," Değerlerin, ilkelerin, kural ve standartların tam anlamıyla benimsenmesi ve tatbik edilmesi için çeşitli faaliyetler düzenlendi. Bunları kamu hizmetlerinde etkinlik, verimlilik ve şeffaflık bakımından çok değerli gördüğümün bilinmesini isterim. Kurul başkanımız Zerrin Hanım'a, kurul üyelerimize, etik kurulumuzun tüm mensuplarına emek ve gayretlerinden ötürü teşekkürlerimi iletiyorum. Kurul bünyesinde bugüne kadar başarılı görevliler icra eden tüm üyelerimize aynı şekilde şükranlarımı sunuyorum. Kamu görevlileri etik kurulumuza bundan sonraki çalışmalarında Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Cumhurbaşkanı olarak kendilerine gereken desteği her zaman vermeye inşallah güçlü bir şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin geleneği olan bir devlet olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet tecrübemiz 2000 yılı aşan köklü bir geçmişe sahiptir. Bu geçmiş tüm safhalarıyla tetkik edildiğinde karşımıza hep iki gerçeklik çıkmaktadır. Bunlardan ilki atalarımızın çok güçlü bir kurucu irade ve bağımsızlık ruhuna sahip olduğudur. Öyle ki tarihimizin en ümitsiz anlarında bile ecdadımız yüzyıllarca hüküm sürecek yeni devletler kurmayı başarmışlardır. Devleti ebed müddet ifadesinde vücut bulan süreklilik ilkesinde şekillenen bu gelenek, milletimizin teşkilatlanma ve yeniden toparlanma hususunda ne denli mahir olduğunu net bir şekilde ortaya koymaktadır. İkinci hakikat ise devlet ve idare anlayışımızdaki insanı merkeze alan yaklaşımdır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesi halka hizmet hakka hizmettir düsturu asırlardır yönetim anlayışımıza istikamet çizmiştir" değerlendirmesini yaptı

"Tarihimizin semalarında göndere çektiğimiz tüm bayraklar iyiliğin, adaletin, refahın, huzurun, erdem ve inancın yeryüzündeki sembolleri olmuştur. "diyen Erdoğan, "Geleneği, örfü, töreyi, ahlakı maziden alıp atiye nakleden ruh işte bu milli bünyede bu milli şuurda mahfuzdur. Bugün etik olarak nitelendirdiğimiz tüm vasıflar, milli seciyemizde yine bu kavramlarla tebellüğ etmiştir.

Devlet yönetimi ve kamu hizmetindeki istikrarın sağlanmasında bilgi, ahlak, ehliyet ve liyakate verilen önem hiç şüphesiz büyük rol oynamıştır. Nizamülmülk siyasetname adlı eserinde bin yıl öteden bu hususu bakınız nasıl ifade ediyor. Şahsiyetsiz, asaletsiz ve faziletsiz kişileri büyük işlere memur ettiğimiz zaman bilginleri, asilleri ve faziletli kişileri kenara sürüp onları muhattal yani işe yaramaz hale getirmiş oluruz. Rabbimiz de Kur'an'ı Kerim'de Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder buyurmuştur. " diye konuştu.

Ehliyet, liyakat, adalet ve huzurun özellikle devlet işlerinde birbirini besleyen kardeş kavramlar olduğuna dikkat çeken Erdoğan," Burada verilen en küçük bir tavizin kar topu misali gittikçe büyüyerek hangi zorluklara Allah muhafaza hangi yıkımlara yol açtığı yine tarih sayfalarında mevcuttur" dedi.

Mevki, konumu, unvanı ne olursa olsun devlet hizmetinde bulunanlara seslenen Erdoğan, "Bu makamların her biri gelip geçidir. Bu görevler bu yetkiler bize milletin emanetidir. Aslolan halka samimiyetle hizmet ederek hakkın rızasını kazanmak milletimizin hayır duasına mazhar olabilmektir. Kamunun yararı diğer her şeyin üzerindedir. Her bir vatandaşımızın kamu hizmetlerinden eşit, adil ve etkin bir şekilde yararlanması bizim en temel önceliğimizdir. Bu anlamda görevini ve yetkisini kötüye kullanan, milletin talep ve beklentilerine cevap veremeyen, çözümün değil, sorunun bir parçası olan, devletin saygınlığına, itibarına, kerim devlet kimliğimize halel getiren, kamunun mallarını ve kaynaklarını israf eden, hele hele Beytülmale el uzatan kimsenin gözünün yaşına bakmadık, bundan sonra da bakmayız.

Koltuğundan güç devşirerek hizmet etmekle yükümlü olduğu vatandaşa zulmeden hiç kimseye müsamaha göstermeyiz. Devlet demek düzen, nizam intizam demektir. Devlet demek vatandaşına hizmet eden mekanizma demektir. Devlette de toplumda da nizamı yasalarla beraber vicdan sağlar" açıklamasını yaptı.

Bir eylemin veya işlemin yasalara uygun olmasının onun her zaman etik ve meşru olduğu anlamına gelmediğine dikkat çeken Erdoğan, "Kimsenin mevzuattaki boşluklardan faydalanarak, ben yaptım oldu diyerek milletimizin tek bir ferdinin bile hak ve hukukunu çiğnemesine müsaade etmeyiz. Milletimize kamu hizmetlerini ulaştırmakla görevli kamu personelimizin bu noktalarda azami hassasiyet göstermelerini bekliyorum. Kamunun yararını tek planda tutan, hukuka ve etik davranış ilkelerine uyan, vatandaşın derdine derman olmak için uğraşan, üstün bir vazife şuuruyla çalışan her bir kardeşimin bu milletin başının üstünde yeri vardır. Bu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Rabbim kendilerinden razı olsun. Değerli dostlar, insan odaklı bir devlet yönetimi, insanlara hizmet etmeyi önceleyen bir idare açısından etik kaideler en az kanun hükümleri kadar önemlidir. Etik kurallar sadece kamu görevlilerinin riayet edecekleri düzenlemeleri hatta sınırlamaları ifade etmekte kalmaz. Aynı zamanda her kamu çalışanının işini hakkıyla yapmasını devletine ve milletine hizmet etme şuuruyla hareket etmesini de sağlar. Bu şuurun güçlendirilmesi için kamu idaresinde etik kuralları 2005 yılında belirleyerek uygulamaya aldık" şeklinde konuştu.

Devlet mekanizmasının daha sağlıklı işlemesini sağlamak, devletin vatandaşa daha hızlı, verimli, nitelikli hizmet vermesini temin etmek için tüm adımları attıklarını bildiren Erdoğan, "Hamdolsun aradan geçen 20 yılda bu konuda ciddi bir bilgi birikimi ve uygulama örneği oluştu. Arzu ettiğimiz devlet modelinin olgunlaştırılması noktasında büyük mesafeler kaydettiğimizi bugün memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Bu sistemin kökleştirilmesinde büyük emekleri olan kamu görevlileri etik kurulunun bugüne kadarki çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Bize yakın geçmişte bürokratik oligarşiden bugün git yarın gel anlayışından hamili kart yakınındır zihniyetinden çok çektik. Kendisini vatandaştan üstün gören, vatandaşla muhatap olmaktan imtina eden, burnundan kıl aldırmayan kibir abideleri milletimize yıllarca adeta kan kusturdu. FETÖ gibi ihanet çetelerinin terör örgütlerinin türlü şebekelerin devlet kadrolarına sızarak milletimizin geleceğine kastettiği günleri yaşadık. Milletimizden aldığımız destekle tüm bu zorlukların sınavların darbe teşebbüslerinin üstesinden alnımızın akıyla gelmeyi başardık" dedi.

Tavassuta ihtiyaç duyulmadan birinci sınıf hizmet alınmasını sağladıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 yıllık iktidarları boyunca kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi, hizmet standartlarının yükseltilmesi, hizmete erişimin kolaylaştırılması için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

Erdoğan, anayasa, yasa ve mevzuat düzeyinde yaptıkları düzenlemelerle kamuda verimliliği artırdıklarını, yeni kurumlar ve CİMER gibi yeni mekanizmalar ihdas ederek hak arama ve belge edinme yollarını genişlettiklerini bildirdi.

1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başlattıkları beyaz masa uygulamasının daha modernini CİMER ile tüm ülke genelinde hayata geçirdiklerini ifade eden Erdoğan" Vatandaşla devlet arasında köprü olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CİMER'e 2024'te 4 milyon 590 bin başvuru yapıldı. Katılımcı yönetim anlayışımızın simgesi olan CİMER'le aynı zamanda kamuoyunun da yakından takip ettiği birçok suç örgütü çökertildi. Millet ile devlet arasına örülmüş duvarları yıkarak siyasetin bürokratik kapasitesini güçlendirdik. Millet iradesinin önündeki engelleri kaldırdık. Yıllarca vesayete ve bürokratik oligarşiye davetiye çıkaran siyasi istikrar eksiliğine çözüm bulduk. Temsilde adaleti yönetimde istikrarı hamdolsun hakim kıldık. Bundan sonra da aynı azimle aynı kararlılıkla çalışmaya milletimize eser ve hizmet kazandırmaya inşallah devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi bilgili, vicdanlı, ahlaklı ve vizyon sahibi kamu personellerimizle tüm kurum ve kuruluşlarımızla tek tek hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - ANKARA