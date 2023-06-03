Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabine üyelerini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni kabine üyelerini açıklarken yeni dönemde Türkiye ekonomisini yönetecek isimler de belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni kabine üyelerini açıklarken yeni dönemde Türkiye ekonomisini yönetecek isimler de belli oldu.

Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine, daha önce de bakanlık ve ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı yapan Mehmet Şimşek atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan Mehmet Fatih Kacır getirilirken Ömer Bolat da Ticaret Bakanı olarak kabineye girdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanlığına ise Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı getirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Alparslan Bayraktar olurken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında da Vedat Işıkhan görevlendirildi.

Daha önceki kabinelerde ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı ve bakanlık görevleri üstlenen Cevdet Yılmaz da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapacak.