Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ üyeleriyle birlikte Anıtkabir'de! İşte anı defterine düştüğü not

Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bir yıl aradan sonra bugün toplanacak. Her yıl olduğu gibi YAŞ üyeleri ve Erdoğan toplantı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

ANI DEFTERİNE NOT YAZDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne, "Aziz Atatürk, YAŞ üyeleri olarak 2022 yılı toplantısı vesilesiyle huzurunuzda bulunuyoruz. Zatıalinizi ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, Şura toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizlere emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti sıcak çatışmaların yaşandığı kritik bir dönemde bölgesinin istikrar ve güven abidesi olarak yükselişini sürdürmektedir. Kahraman ordumuz, görev bilinci ve disiplini ile milletimize güven aşılamaktadır. Terörle mücadeleden sınır ötesi operasyonlara kadar farklı cephelerde elde edilen üstün başarılar TSK'nın yeteneğini açıkça ortaya koymaktadır. Ruhun şad olsun" ifadelerini yazdı.

BİR İLKE İMZA ATILACAK

Geçen ay yürürlüğe giren Askeri Ceza Kanunu'na göre Genelkurmay Başkanı'nın yaş haddi, birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanı'nca uzatılabiliyor. Görev süresi dolan 67 yaşındaki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresinin bir yıl daha uzatılması bekleniyor. Güler, görev süresinin uzatılması durumunda Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Genelkurmay Başkanı olan Mareşal Fevzi Çakmak'ın ardından 67 yaşından sonra görev yapan ilk genelkurmay başkanı olacak. Güler, 1990'dan sonra dört yıldan fazla Genelkurmay Başkanlığı görevini yerine getiren ilk isim olacak. Oramiral Özbal ve Orgeneral Küçükakyüz'ün durumları da Şûra'da görüşülecek.

NEBATİ VE ÖZER İLK KEZ YER ALACAK

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ve Milli Eğitim Bakanı Özer ile geçen yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Orgeneral Avsever Şûra'da ilk kez yer alacak.