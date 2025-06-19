Erdoğan ve Aliyev Kahramanmaraş'ta Depremzedeleri Ziyaret Etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Kahramanmaraş'ta depremzede bir aileyi ziyaret etti. Ziyaretin ardından açılışı yapılan Haydar Aliyev İlkokulu'nu ziyaret eden liderler, öğrencilere karnelerini dağıttı ve esnaf ziyareti gerçekleştirerek Maraş dondurması kesti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kahramanmaraş'ta depremzede bir aileyi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kahramanmaraş'ta depremzede bir aileyi ziyaret etti. Erdoğan, Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Mahallesi'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni'nin ardından aynı mahallede depremzede bir ailenin evine konuk oldu. Ziyarette Erdoğan'a, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de eşlik etti. Konuk oldukları aileyle bir süre sohbet eden iki lider, daha sonra evin balkonunda yapımı tamamlanan konutları inceledi.

Erdoğan, Aliyev ve beraberindekiler daha sonra Azerbaycan Mahallesi'nde açılan Haydar Aliyev İlkokulunu ziyaret etti. Okuldaki öğrenciler, iki lideri Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla karşıladı. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, ardından öğrencilere karnelerini dağıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, ziyaretin ardından öğretmen ve öğrencilerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Esnaf ziyareti kapsamında bir dondurmacıya da uğrayan Erdoğan ve Aliyev, burada Maraş dondurması kesti, ikram edilen dondurmayı yedi.

Okul ziyaretinde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve diğer ilgililer yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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