TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi için Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'a gitti. Başkan Erdoğan, zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısı için "4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınayarak, taziye dileklerini iletti.

TUSAŞ'A HAİN SALDIRI

TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesinde, saat 15.30 sıralarında, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi. Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

" Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

PERSONEL SIĞINAKLARA GÖNDERİLDİ

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi. Olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışmaların hala devam ettiği belirtildi. Tesislerde rehinelerin olduğu gelen bilgiler arasında.