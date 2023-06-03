Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Kabinesini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın cumhurbaşkanı yardımcısını ve kabinesini açıkladı. Erdoğan, Türkiye'nin 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta sadece birer seçim yapmadığını, gelecek asrının nasıl olacağına da karar verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Kabinesini açıklayarak, "Türkiye 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta sadece birer seçim yapmamış, gelecek asrının nasıl olacağına da karar vermiştir. Milletimiz iradesiyle birlikte istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde bir basın toplantısı düzenleyerek, Türkiye Yüzyılı'nın cumhurbaşkanı yardımcısını ve kabinesini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve başlama törenine katılan liderler onuruna Çankaya Köşkü'nde yemek verdi. Demokrasinin gücüne güç katan bir seçim sürecinin tamamlandığını belirten Erdoğan, ülke tarihinde pek çok ilke sahne olan seçimlerin Türkiye'ye ve Türk milletine hayırlı olması dileğinde bulundu.

Türkiye'nin 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta sadece birer seçim yapmadığını, gelecek asrının nasıl olacağına da karar verdiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz iradesiyle birlikte istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti 2 bin 200 yılı aşan devlet geleneği ile 1000 yılı aşan millet şuuruyla asırlara sari birlikte yaşama kültürüyle kendi mecrasında akmaya devam edeceğini göstermiştir. 1000 yıldır Anadolu topraklarını aşkla yeşerten bu ırmağın yatağını hiçbir gücün değiştiremeyeceği bir kez daha anlaşılmıştır. Türkiye bugün dünden daha güçlüdür, demokrasimiz her zamankinden daha kuvvetlidir. Yarınlarımız 28 Mayıs öncesine göre daha aydınlıktır" dedi.

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde sandığa tercihini demokratik usullerle yansıtan vatandaşların her birine teşekkür eden Erdoğan, "Şahsımı bir kez daha Cumhurbaşkanlığına layık gören vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımıza destekleri için teşekkürlerimi iletiyorum. Sevincimizi paylaşan, bugün göreve başlama törenimize katılarak bizleri onurlandıran devlet ve hükümet başkanlarına minnettarlığımızı ifade ediyorum. Zor günlerimizde yanımızda olan kardeşlerimizin, mutlu günlerimizde de bizleri yalnız bırakmadıklarını görmekten memnuniyet duyuyorum. Türk Cumhuriyetlerindeki gardaşlarımızla dünyanın dört bir köşesindeki dostlarımızla omuz omuza yol yürümeye devam edeceğiz. Umudunu Türkiye'nin yükselişine, ülkemizin güçlenmesine bağlamış hiçbir kardeşimizi mahcup etmeyeceğiz. 14 gün arayla sandıktan milletimizden iki kez güvenoyu almanın bahtiyarlığı içindeyiz. Tüm bunların bizlere aynı zamanda çok büyük bir sorumluluk yüklediğini de çok iyi biliyoruz" açıklamasını yaptı.

Eski kabine üyelerine teşekkür

"85 milyon vatandaşımızla birlikte bizim için dua eden yüz milyonların da umudunu taşıdığımızın farkındayız." diyen Erdoğan, "Bundan sonra da canımız pahasına bu emanete sahip çıkacağız. Göreve başlama törenimizde ifade ettiğim ilkeler temelinde 85 milyonun birliği, dirliği, kardeşliği, refahı ve esenliği için engellere aldırmadan zorluklar karşısında yılmadan çalışacağız. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak tüm Türkiye'ye hizmet edeceğiz. Şimdiye kadar beraber çalıştığımız, nice sorunu birlikte çözdüğümüz, nice badireyi beraber aştığımız eski kabine üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. 28. dönem milletvekili olarak yüce Meclis'te ülkemize hizmet mücadelesini sürdürecek mesai arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Bu arkadaşlarımız milletimize yaptıkları hizmetlerle, ülkemize kazandırdıkları eserlerle Cumhurbaşkanı Hükümet Sisteminin ilk üyeleri olarak adlarını şimdiden tarihe yazdırmışlardır. Rabbim hepsinden razı olsun diyorum. Yeni mesai arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Yeni kabinemiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Yeni kabine üyelerimizin her birine başarılar diliyorum" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye Yüzyılı Kabinesi'ni paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şimdi sizlerle Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmak için birlikle yol yürüyeceğimiz yeni kabine üyelerimizi paylaşmak istiyorum" diyerek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı'nın Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'nın Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı'nın Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı'nın Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı'nın Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı'nın Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı'nın Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı'nın Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı'nın Yaşar Güler, Sağlık Bakanı'nın Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı olduğunu duyurdu. - ANKARA