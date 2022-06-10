Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası Belediyeler Birliği 6. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki dönem Avrasya coğrafyasının... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası Belediyeler Birliği 6. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki dönem Avrasya coğrafyasının...

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası Belediyeler Birliği 6. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 'Önümüzdeki dönem Avrasya coğrafyasının...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası Belediyeler Birliği 6. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki dönem Avrasya coğrafyasının dünyanın gözbebeği haline geldiğini görebiliriz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası Belediyeler Birliği 6. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki dönem Avrasya coğrafyasının dünyanın gözbebeği haline geldiğini görebiliriz. Kendi güvenlik ve refahları için dünyaya ateşe vermeye hazır olanların karşısına ancak birlikte çıkarsak başarılı olabiliriz" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Avrasya Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title