Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası Belediyeler Birliği 6. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki dönem Avrasya coğrafyasının... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası Belediyeler Birliği 6. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki dönem Avrasya coğrafyasının... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası Belediyeler Birliği 6. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki dönem Avrasya coğrafyasının dünyanın gözbebeği haline geldiğini görebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası Belediyeler Birliği 6. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki dönem Avrasya coğrafyasının dünyanın gözbebeği haline geldiğini görebiliriz. Kendi güvenlik ve refahları için dünyaya ateşe vermeye hazır olanların karşısına ancak birlikte çıkarsak başarılı olabiliriz" dedi. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Avrasya Politika Haberler

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