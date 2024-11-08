Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'tan ilk isteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından "Yapay Zeka ve Kadın" temasıyla düzenlenen "6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi"nde açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında Kamala Harris'i geride bırakarak ABD'nin 47. başkanı olan Donald Trump'ı seçim zaferi dolayısıyla tebrik ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze ve Lübnan'ı hatırlattıklarını ifade etti.

"Değerli dostum Trump'tan ikinci başkanlık döneminde eski yönetimin hatalı politikalarını terk etmesini bekliyoruz." diyen Erdoğan, Trump'ın savaşları sonlandırma noktasında elini taşın altına koyacağına yürekten inandığını belirtti.

ERDOĞAN, TRUMP'I TEBRİK ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci kez ABD başkanlığına seçilen Trump'ı telefonla arayarak tebrik etmişti. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Seçilmiş Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim zaferi nedeniyle Trump'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede yeni dönemde Türkiye ile ABD arasında iş birliğini geliştirme temennilerini belirtti."