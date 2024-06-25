Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 1 yılda 1045 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara Gölbaşı'ndaki Polis Akademisi'nin mezuniyet töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece son 1 yılda PKK/KCK'ya yönelik 4977 şehir olmak üzere 34 bin 765 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 7'si kırmızı, 1'i yeşil, 15'i turuncu, 34'ü gri kategoride toplam 1045 terörist etkisiz hale getirildi. Bölücü terör örgütüne katılımlar her geçen gün azalıyor." dedi.

ERDOĞAN'DAN POLİS AKADEMİSİ MEZUNİYET TÖRENİNDE "TERÖRLE MÜCADELE" MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Gölbaşı'ndaki Polis Akademisi'nin mezuniyet töreninde açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelenin aralıksız devam ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı.

"OPERASYONLARDA 1045 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Erdoğan şunları söyledi: "Sadece son 1 yılda PKK/KCK'ya yönelik 4977 şehir olmak üzere 34 bin 765 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 7'si kırmızı, 1'i yeşil, 15'i turuncu, 34'ü gri kategoride toplam 1045 terörist etkisiz hale getirildi. Bölücü terör örgütüne katılımlar her geçen gün azalıyor. Bir dönem binlerle ifadelerle sayılar bugün 10'lu 20'li rakamı ancak buluyor.

"FETÖ'NÜN TEPESİNE BİNİYORUZ"

FETÖ, DEAŞ ve sol terör örgütlerinin tepesine biniyoruz. FETÖ'ye geçen yıl 5827 operasyon yapıldı. 9350 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışına kaçan firarilerin ülkemize iadesiyle ilgili olarak Dışişleri ve Adalet Bakanlıklarımız çalışmaktadır. Devletimizin kurumlarının nefesi nereye kaçarsa kaçsınlar FETÖ'cü alçakların ensesinde olmaya devam edecektir. Organize suç örgütlerine karşı son 1 yılda elde edilen başarıları milletimiz zaten takdir etmektedir.

"KİMSENİN YAPTIĞI YANINA KAR KALMIYOR"

Son terörist ülkemiz için tehdit unsur olmaktan çıkarılana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Terör örgütü kıpırdayamaz halde. Organize suç örgütlerine karşı elde edilen başarıları milletimiz takdirle takip etmektedir. 100 olaydan 93'ü aydınlatıldı. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmıyor. Toplam 2 bin 525 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 3 bin 158 mağara sığınak ve depo imha edilmiştir.

"YAZ AYLARI BOYUNCA DAHA SONUÇ ALICI OPERASYONLAR GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Yaz ayları boyunca daha kararlı ve sonuç alıcı operasyonlar gerçekleştireceğiz. Her kurum kendi vazifesine odaklandığında vatandaş nazarında itibarı da güçlenmektedir. Kendini devlet ve milletin menfaatleri üzerinde gören kimseye tahammülümüz yoktur. Ne yapıyorsak hukuk içinde yapacağız. Hukuk devletinden asla sapmayacağız. Sizler herhangi bir grubun değil Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin polisisiniz.

"TÜRKİYE'Yİ SIĞ SULARA HAPSETMEYE KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ"

Çok geniş bir yelpazede Türkiye'yi tanıyan, milletimizi seven kardeşlerimizin elde ettiği başarılardan biz de iftihar ediyoruz. Her ne kadar son dönemde ülkemizde böyle bir ufuktan rahatsız olan kimi kendini bilmezler türemişse de biz onlara kulak asmıyoruz. Türkiye gibi devleti ırkçı lümpen faşizmin sığ sularına hapsetmeye kimsenin gücü yetmez. Ekonomi, turizm, ticaret ve kamu diplomasisine zarar verme girişimlerine eyvallah etmeyeceğiz. Ülkemizin gönül elçileri kadrosuna katılan bugünkü mezunlarımızın da gayretleriyle inşallah hedeflerimize ulaşacağız. Rabbim yolunuzu, bahtınızı, açık etsin diyorum."