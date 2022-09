Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başka ülkelerin, başka toplumların, başka hayat biçimlerinin güzellemesini yapanların gayesi, birey olarak bize iyilik etmek değil, tam tersine en büyük gücümüz olan sosyal yapımızı çökertmektir." dedi.

Etlik Şehir Hastanesi'nin açılışında konuşan Erdoğan, Anadolu'nun asırlardır her istikametten gelen mazlum ve mağdurların sadece ve sadece insan vasıflarıyla kabul gördüğü belki de dünyadaki tek coğrafya olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bugün dünyanın dört bir yanından gelen milyonları misafir ettiğini anlatan Erdoğan, "Ülkemizi bir kurtuluş kapısı veya kurtuluşa giden yolun geçiş yolu olarak görerek bu topraklara yönelen herkes aslında bize çok önemli mesaj veriyor. Yaşadığımız toprakların, vatanımızın, devletimizin, ülkemizin, mensubu olduğumuz milletin kıymetini çok iyi bilmeliyiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatanlarını kaybedenlerin, devletleri yıkılanların başlarına felaketler geldiğinin görüldüğünü belirterek şöyle devam etti:

"Sizi zor gününüzde sarıp sarmalayacak, gerektiğinde ekmeğini, aşını, suyunu bölüşecek bir milletin mensubu değilseniz, vay halinize...Buna rağmen hala başka ülkelerin, başka toplumların, başka hayat biçimlerinin güzellemesini yapanların gayesi, birey olarak bize iyilik etmek değil, tam tersine en büyük gücümüz olan sosyal yapımızı çökertmektir. Özellikle sırf daha iyi arabaya binmek, daha iyi telefon alabilmek, sırf daha çok konsere gidebilmek için süfli heveslerle ellerin, yani başka ülkelerin, başka toplumların kapısına varanlara acıyarak bakıyoruz. Bugün böyle bir hevesle yola çıkanların, yarın merhamet ve şefkat ihtiyacı duyduklarında sığınacakları bir aile, bir sosyal bünye, bir devlet mekanizması bulamayınca yaşayacakları pişmanlığı tahmin edebiliyoruz."

"Bu dönüşümü en az sıkıntıyla ve en büyük kazançla atlatacağız"

Erdoğan, her yeni küresel krizin, her yeni sınamanın, her yeni kaosun, dünyadaki insanların sadece bir kısmına hizmet eden mevcut güvenlik ve refah düzenini kökten sarsmaya devam edeceği kaydetti.

"Türkiye olarak kendi inancımıza, kendi gücümüze, kendi kabiliyetimize, kendi potansiyelimize inanarak, güvenerek, dayanarak inşallah bu dönüşümü en az sıkıntıyla ve en büyük kazançla atlatacağız. İşte o zaman bu ülkenin kadri, kıymeti, değeri, eşsiz nimetleri çok daha iyi anlaşılacaktır." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun görüleceği güne kadar birliğe, beraberliğe, kardeşliğe sıkı sıkıya sahip çıkılmasının, Türkiye'nin hep daha ileriye götürülmesinin ve devletin sürekli güçlendirilmesinin önemli olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye kazandırılan her eser ve hizmeti, bu gayeye hizmet eden birer araç olarak gördüklerini, Etlik Şehir Hastanesi'nin ülkeye katkısı ve millete vereceği hizmetlerle büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında önemli bir merhale teşkil edeceğine inandığını vurguladı.

İstanbul'da Çam ve Sakura, Göztepe, Okmeydanı, Kartal, Sancaktepe ve Yeşilköy şehir hastanelerini yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesi'nde emeği geçen Bakanlığa, yüklenici firmaya, mimarından mühendisine tüm işçilere teşekkür etti, hekimlere ve diğer sağlık personeline, çalışmalarında başarılar diledi.

Törenden notlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından dua edildi. Erdoğan, duanın ardından hastanenin yüklenici firma temsilcilerine seslenerek "Şimdi burayı bu hale getirdiniz. Buranın bir eksiği var." dedi. Vatandaşların "Yol eksik" sözleri üzerine Erdoğan, "Onu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na söylersiniz o yapar. Merak etme onu da Ulaştırma Bakanımız yapacak." diye konuştu.

Hastanede çevre düzenlemesi noktasında eksik olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Burayı yemyeşil yapacağız. Hastane dediğiniz zaman yeşille bütünleşmesi demek. Fidanlar dikilmiş, ağaçlar dikilmiş ama bir de bunları yeşillerle güçlendirirsek bunun tadına doyum olmaz." dedi.

Yüklenici firma temsilcisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz vererek en kısa zamanda gereken peyzaj düzenlemesinin yapılacağını söyledi.

Erdoğan, güzergahı üzerinde bulunan hastaneyle ilgili gerekli kontrolleri de yapacağını dile getirdi.

Daha sonra besmele ile kurdeleyi kesen Erdoğan, "Hastanemiz dertlilere deva olsun. 'Ya Şafi, ya Kafi, ya Muafi' ismi celilleri hürmetine inşallah tüm hastalarımıza şifa kaynağı olsun." dedi.

Açılış törenine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti genel başkan yardımcıları Hayati Yazıcı, Hamza Dağ, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve AK Parti Ankara milletvekilleri katıldı.

