Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ile sohbet etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ekim ayındaki çağrısıyla başlayan ve 27 Şubat'ta terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısıyla yeni bir aşamaya geçen terörsüz Türkiye sürecine ilişkin sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın DEM Parti heyeti ile talep gelmesi durumunda görüşebileceğini söylemesinin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Heyetimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan ile en kısa sürede görüşmek üzere başvuru yapacak" açıklamasında bulundu.

ERDOĞAN SIRRI SÜREYYA ÖNDER İLE AYNI KAREDE

Bugün ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de milletvekillerinin katılımıyla gerçekleşen iftar programına katıldı. İftar programının hemen öncesinde DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder ile tokalaşan Erdoğan, Öner ile bir süre sohbet etti.

KURTULMUŞ VE BOZDAĞ EŞLİK ETTİ

Erdoğan'a TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da eşlik etti. Bekir Bozdağ'ın da aralarında bulunduğu sohbet esnasında zaman zaman gülüşmeler yaşandığı görüldü.