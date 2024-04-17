Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrası ilk parti grubunda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Meclis grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Konuşmasında seçimdeki katılım oranının düşük olmasına dikkat çeken Erdoğan, "Bu seçimlerin ilk göze çarpan özellik katılım seviyesinin düşüklüğüdür yüzde 78 katılım oranıyla 31 Mart seçimleri son 20 yıldaki en düşük katılımlı yerel seçim olarak kayıtlara geçmiştir. Bunun sebepleri üzerinde hassasiyetle duruyoruz ve duracağız" dedi.

Açıklamasının devamında Cumhur İttifakı olarak seçimlerden alınlarının akıyla çıktıklarını belirten Erdoğan, "AK Parti teşkilatlarıyla birlikte 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklara karşı meydanlarda kurduğumuz Cumhur İttifakı da son seçimlerden alnının akıyla çıkmıştır. İttifakımızın ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. Buradan birlikte hareket ettiğimiz MHP'nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye ve ülkücü kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. İttifakımız Türkiye bekasının teminatı olmayı sürdürecektir" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Aziz milletim, değerli vekil arkadaşlarım, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Tüm vatandaşlarıma selamlarımı gönderiyorum. Grup Toplantımız, ülkemiz milletimiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bereket ayı olan Ramazan'ı milletçe huzur içinde idrak ettik. Milletimin, İslam aleminin geride bıraktığımız Ramazan Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum.

"DEMOKRASİMİZ SANDIK SINAVINDAN BAŞARIYLA ÇIKTI"

Bayramdan önce 31 Mart Pazar günü seçimleri gerçekleştirdik. Seçimlerin ülkemize genelinde huzur ve sükunet içinde icra edilmesinden duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Hamdolsun seçimlerde herhangi bir asayiş sorunu yaşanmadı. Rekabet seviyesi yüksek bir kampanya döneminden sonra seçim günü milletimizin sergilediği demokratik olgunluk takdire şayandır. Ülkemiz aleyhine yürütülen onca kampanyaya rağmen demokrasimizin bir sandık sınavından başarıyla çıkmasını sağladık.

TEŞKİLATI TAKDİR ETTİ

En büyük takdiri AK Parti teşkilatı hak ediyor. Mahalle mahalle, köy köy dolaşarak halkımızla birlikte oldular. Gece gündüz koşturan genel merkez birimlerine. kadın kollarımıza ve gençlik kollarımıza, il, ilçe ve belde teşkilatlarına, partimize davamıza mücadelemize güçlü destek veren her bir kardeşime buradan en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

"CUMHUR İTTİFAKI SEÇİMLERDEN ALNININ AKIYLA ÇIKTI"

AK Parti teşkilatlarıyla birlikte 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklara karşı meydanlarda kurduğumuz Cumhur İttifakı da son seçimlerden alnının akıyla çıkmıştır. İttifakımızın ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. Buradan birlikte hareket ettiğimiz MHP'nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye ve ülkücü kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. İttifakımız Türkiye bekasının teminatı olmayı sürdürecektir. Sandığın gücüne güç katan her seçim Türk milleti için kazanımdır. Ülkemiz tüm vesayet girişimlerini üstesinden bu anlayış ile hareket ettiği için gelebilmiştir. Siyasetçinin milletin iradesini yok sayma görmezden gelme hakkı yok. Sandığa giden tüm vatandaşlarımıza minnettarız.

"SON 20 YILDAKİ EN DÜŞÜK KATILIMLI YEREL SEÇİM"

YSK'nın kesin sonuçları açıklamasının ardından 31 Mart seçim maratonu tamamlanacaktır. YSK şimdiye kadar 3 ilçe 4 belde olmak üzere 7 yerde seçimlerin yenilenmesine karar vermiştir. Bu seçimlerin ilk göze çarpan özellik katılım seviyesinin düşüklüğüdür yüzde 78 katılım oranıyla 31 Mart seçimleri son 20 yıldaki en düşük katılımlı yerel seçim olarak kayıtlara geçmiştir. Bunun sebepleri üzerinde hassasiyetle duruyoruz ve duracağız. Katılım oranının düşüklüğü partimizin oy oranını da olumsuz etkilemiştir. Bizlere güçlü destek veren insanlarımızın önemli kısmının sandığa gitmekten imtina ettiğini görüyoruz. Bunun nedenlerini analiz ediyoruz. 31 Mart seçimleri yüzde 40.5 oy oranı ile Cumhur İttifakı'nın üstünlüğü ile tamamlanmıştır. Milletimiz toplam 539 belediyenin emanetini AK Parti'ye vermiştir.

HATAY'A AYRI PARANTEZ AÇTI

Hatay'a özel bir parantez açmak durumundayım. Hatay depremlerden beri sürekli siyasi tartışmalara meze edilen şehrimiz oldu. Hatay'la aramızı bozmak için çok uğraştılar. Hatay üzerinden sosyal fay hatlarımızla oynamaya kalktılar. 31 Mart seçimleri ile Hatay bu kirli senaryolara karşı tavrını çok net bir şekilde ortaya koymuştur. YSK'nın baskı altına alınması dahil her yol denenmiş, "ölülere oy kullandırıldı" gibi akla ziyan pek çok yalan söylenmiştir. YSK bu hezeyanlara karşı son noktayı koymuştur. Önümüzdeki dönemde şehrimizi ziyaret ederek Hataylı kardeşlerimize teşekkürlerimizi bizzat ifade edeceğiz.

"HER ZAMANKİNDEN FAZLA ÇALIŞACAĞIZ"

Bunun yanında bize güvenen diğer şehirlerimize layık olabilmek için her zamankinden daha fazla çalışacağız. Elini vicdanına koyan herkesin kabul edeceği gerçek şudur: AK Parti olarak 21 yıllık iktidarlarımız boyunca yatırım yaparken, eser üretirken, insanımızın yaşadığı yerlere hizmet götürürken bugüne kadar seçim sonuçlarını önümüze almadık, almayız. İnşallah bundan sonra da farkımızı yine eserlerimizle, icraatlarımızla, hayata geçirdiğimiz projelerimizle göstereceğiz. Özellikle depremzede şehirlerimizin süratle, yeniden ayağa kaldırılması gündemimizin ilk sırasında yer almayı sürdürecektir.

"ÜLKEYİ YÖNETEBİLECEĞİNİ SANAN ZAVALLILAR"

Sonuçlara bakarak bunun bir yerel seçim olduğunu unutup şımaranlar olduğunu görüyoruz. Genel seçim havasıyla ülkeyi yöneteceğini zanneden zavallılar var. Birileri kendilerince yerel iktidar, merkezi iktidar diye Türkiye'de ikili yapı ihdas etmeye çalışıyor. Bu tarz söylemler demlendikleri ittifak ortaklarına diyet borcu hamlesi değilse, ham bir hayalden ibarettir. 81 ilimizde tek bir ittifak vardır. O da Cumhurbaşkanı ve Kabinesi'dir.

"MİLLETİMİZİN MESAJININ GEREĞİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ"

Milletin sandıktan verdiği mesajları herkesten önce bizim doğru okumamız, objektif olarak bizim değerlendirmemiz gerekiyor. Bu muhasebeyi yapmak, gerektiğinde canı pahasına yanımızda duran aziz milletimize karşı görevimizdir. Milletimiz bizden cesur özeleştiri yapmamızı istedi. Biz bunun farkındayız. Milletimizin mesajlarını baş tacı ederken, bu mesajların gereğini de yapacağız. Kendi bünyemizde gerekli değişimi gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki dönemi yeni bir şahlanışın dönüm noktası haline getireceğiz. AK Parti bu ülkenin, bu milletin partisi olmayı sürdürecektir."

Ayrıntılar geliyor...