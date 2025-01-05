Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere patladı: Çok şikayet alıyorum, AK Parti böyle olamaz
Memleketindeki kongreye katılan Erdoğan partililere fena patladı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
Konu: Suriyeliler! Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
Umut Akyürek'ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim
"Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim"
Cemal Enginyurt: Siyaset yapacaksam Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaparım
Cemal Enginyurt hangi partiye katılacağını canlı yayında açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye yine Ferdi Tayfur'un "İçim Yanar" şarkısıyla çıktı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Rize 8. Olağan İl Kongresi'nde sahneye yine vefat eden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un "İçim Yanar" şarkısıyla çıktı. Parçayı "Gassal" dizisinde dinlediğini söyleyen Erdoğan, partisinin dünkü Samsun ve Ordu il kongrelerinde de sahneye aynı şarkıyla çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize'deki 8. Olağan İl Kongresi'nde sahneye yine geçtiğimiz gün hayatını kaybeden arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un "İçim Yanar" şarkısıyla çıktı. Erdoğan, dün partisinin Samsun ve Ordu il kongrelerinde de sahneye usta sanatçının aynı şarkısıyla çıkmıştı.

"BU PARÇAYI GASSAL'DA DİNLEDİM"

Erdoğan, dün Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi'ne katılımının ardından vatandaşlarla bir arya geldi. Kongre sırasında salondakilerin çay içmek istediklerini belirtmesinin ardından Erdoğan, Rize Güneysu'ya hareket etmeden önce bir çay bahçesinde vatandaşlarla çay içti, sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sohbet esnasında, kongrede salona girdiğinde, vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur'un "İçim Yanar" parçasının çalınmasının hatırlatılması üzerine, "Ferdi Tayfur'un bu parçasını Gassal'da dinledim." ifadesini kullandı.

TRT'nin dijital içerik platformu Tabii'de yayınlanan, Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı "Gassal" dizisinde Şahin Kendirci'nin "İçim Yanar" şarkısı yorumu, izleyenler tarafından beğeni almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye yine Ferdi Tayfur'un
Haberler.com / Çağla Taşçı - Politika
img

Yorumcular tek görüşte birleşti
img

Meteoroloji uzmanı İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi
img

17 yaşındaki sürücü caddedeki araçlara tek tek çarptı
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSerdal Enginkaya:

Kullanamayacagi hic bir fırsat yoktur hamdolsun

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımurat ılgaz:

Tur atlamak için Her tuşa aynı anda basabiliyor hamdolsun maşallah maşallah kurtuluş yakındır inşallah

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

darısı başına

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKenan Aslan:

Sadece millet ibret alsın diye başka da yok

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt'ta yasak aşk cinayeti
Olayların ilçesinde yasak aşk cinayeti
Meteoroloji uzmanı İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi! Lapa lapa yağacak
Meteoroloji uzmanı İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
Penaltı mı, değil mi? Yorumcular tek görüşte birleşti
Yorumcular tek görüşte birleşti
Kesimhanelere kamera yerleştirme mecburiyeti geliyor
Bakanlık ülkeyi ayağa kaldıran skandalların ardından düğmeye bastı
Kız çocuğu fotoğraf çekilirken korkulukların arasında göle düştü
Küçük çocuk korkulukların arasından bir anda göle düştü

Son Dakika Haberleri

TRT1 YAYIN AKIŞI 5 Ocak Pazar TRT'de hangi diziler, programlar var? Teşkilat yeni bölüm ne zaman? 5 Ocak Pazar Teşkilat yeni bölüm var mı? Tanju Özcan ne dedi? Tanju Özcan Suriyeliler hakkında ne söyledi? FENERBAHÇE-HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe Hatayspor maçı HD, donmadan izleme linki BODRUMSPOR-KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE! Bodrumspor - Kayserispor maçı HD, şifresiz izleme linki ÜMRANİYESPOR- ERZURUMSPOR MAÇI CANLI İZLE! Ümraniyespor Erzurumspor hd, şifresiz, izleme linki ETIAS sistemi nedir? ETIAS yeşil pasaportu kapsıyor mu? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2025? Emekli maaşı zam oranı nasıl hesaplanacak? KASIMPAŞA-GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE! Kasımpaşa Gaziantep maçı canlı, hd izleme linki var mı? SURVIVOR KİM ELENDİ? 4 Ocak Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor yeni bölüm tanıtımı izle!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.