Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye yine Ferdi Tayfur'un "İçim Yanar" şarkısıyla çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize'deki 8. Olağan İl Kongresi'nde sahneye yine geçtiğimiz gün hayatını kaybeden arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un "İçim Yanar" şarkısıyla çıktı. Erdoğan, dün partisinin Samsun ve Ordu il kongrelerinde de sahneye usta sanatçının aynı şarkısıyla çıkmıştı.

"BU PARÇAYI GASSAL'DA DİNLEDİM"

Erdoğan, dün Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi'ne katılımının ardından vatandaşlarla bir arya geldi. Kongre sırasında salondakilerin çay içmek istediklerini belirtmesinin ardından Erdoğan, Rize Güneysu'ya hareket etmeden önce bir çay bahçesinde vatandaşlarla çay içti, sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sohbet esnasında, kongrede salona girdiğinde, vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur'un "İçim Yanar" parçasının çalınmasının hatırlatılması üzerine, "Ferdi Tayfur'un bu parçasını Gassal'da dinledim." ifadesini kullandı.

TRT'nin dijital içerik platformu Tabii'de yayınlanan, Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı "Gassal" dizisinde Şahin Kendirci'nin "İçim Yanar" şarkısı yorumu, izleyenler tarafından beğeni almıştı.