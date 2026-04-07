Cumhurbaşkanı Erdoğan, ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı ve Temel Atma Töreni'nde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Türkiye kendi semalarını koruyan, kendi platformlarını donatan, kendi mühimmatını geliştiren bir ülkedir. Dahası tüm bunları kendi aklımız, mühendisliğimiz ve insan kaynağımızla yapabiliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lalahan'da düzenlenen "ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Töreni"ne katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, dijitalleşme ve yapay zeka temelli algoritmaların savunma konseptini sil baştan şekillendirdiği bir dönemi yaşadıklarını belirtti.

Teknoloji ilerledikçe sahada ihtiyaç duyulan ürün ve yazılımların niteliğinin de günden güne değiştiğine dikkati çeken Erdoğan, özellikle son dönemde yakın çevrede patlak veren savaş, çatışma ve kriz ortamlarında buna çok yakından şahitlik ettiklerini söyledi.

"Küresel barış ve güvenliğe en yüksek düzeyde katkı sunuyoruz"

Artık teşhis, tespit, karar alma, müdahale ve imha süreçlerinde milisaniyelerin dahi büyük bir fark oluşturduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hava, kara ve deniz hakimiyetinin iç içe geçtiği, insansız teknolojilerin ve siber uzaydaki konumlanmanın tüm dengeleri değiştirdiği bir çağdayız. Bu noktada şunu büyük bir gururla ifade etmek isterim. Biz kuralların ve süreçlerin yeniden şekillendiği bu yeni nizamın kurucu aktörlerinden biriyiz. Siper savaşlarının yerini siber savaşların aldığı bu yeni sisteme ayak uydurma kaygısı taşımıyoruz. Çünkü hem sahada hem teknolojide yön ve gidişatı artık ülke olarak biz de tayin ediyoruz. Son 23 yılda geliştirdiğimiz ürün, sistem, yazılım ve platformlarla, güçlü insan kaynağımız ve kurumsal kapasitemizle bu alanda norm koyan ülkelerden biri haline geldik. Bugün Türkiye kendi semalarını koruyan, kendi platformlarını donatan, kendi mühimmatını geliştiren bir ülkedir. Dahası tüm bunları kendi aklımız, mühendisliğimiz ve insan kaynağımızla yapabiliyoruz. Talep etmeleri durumunda dost ve müttefiklerimizin yardımına koşuyor, küresel barış ve güvenliğe en yüksek düzeyde katkı sunuyoruz. Bugün savunma sanayisi alanında dünyada parmakla gösterilen bir seviyede yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz"

"Her şeyden önce kendi bileğimizin gücüne güveniyoruz"

"Bugün etrafımızda füzeler ve dronlar uçuşurken biz kendimizi güvende hissediyor, gece yastığa başımızı gönül huzuruyla koyabiliyoruz." diyen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün Allah korusun, başımıza bir şey gelse, başkasına değil, her şeyden önce kendi bileğimizin gücüne güveniyoruz. Bunları sadece biz değil, rakiplerimiz ve hasımlarımız da gayet iyi biliyor. Ama şurası da bir gerçek ki savunma sanayisinde önemi bugünlerde daha iyi anlaşılan gurur verici seviyelere asla kolay gelmedik. Sınandık, oyalandık, yarı yolda bırakıldık, engellendik, tehdit edildik. Hiç hak etmediğimiz kısıtlamalara maruz kaldık ama biz bunların hiçbirine boyun eğmedik."

Muhalefetin savunma sanayisi yatırımlarına tepkilerini eleştirdi

Aziz milletin duası ve desteğiyle savunma sanayisinde akıl ve alın teri dökenlerin emeğiyle, kurumların eş güdümü ve devletin güçlü iradesiyle bugünlere ulaştıklarını dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Tabii bunları yaparken trajikomik manzaralara da şahitlik ettik. Hatırlayın, biz Sinop'ta füze testleri yaparken ana muhalefet partisinin genel başkanı 'Balıklar füze seslerinden ürküyor, yuvalarını terk ediyor.' diyordu. Biz savunma araçlarımızı çeşitlendirmeye çalışırken bu zatın timsah göz yaşlarıyla uğurladığı selefi ise bölgemizin yangın yerine döndüğü bir dönemde 'Bunlara ne gerek var, bize kim saldıracak?' diyordu. İktidara gelince savunma sanayisine dokunacağız diyeninden, Tank Palet Fabrikası üzerinden istismar yapanına kadar akla, vicdana, ahlaka sığmayan nice sabotaj girişimiyle karşılaştık. Eğer biz bunlara kulak verseydik, savunma sanayisinde bugün geldiğimiz noktanın Allah muhafaza yakınından bile geçemezdik. Ama biz, 'Bütün emelim Türk gençliğinin kanatlanmasını görmektir. Bu uğurda bütün şahsi servetimi feda etmiş bulunuyorum. İcap ederse sırtımdaki gömleğimi bile bu maksat uğruna satmaya hazırım.' diyen rahmetli Nuri Demirağ'ın yolundan gittik. Biz, önüne çıkan sayısız engele rağmen 'Biz durumdan vazife çıkardık' diyerek ömrünü büyük ve güçlü Türkiye'ye vakfeden merhum Özdemir Bayraktar ağabeyimizin mirasına sahip çıktık. Biz döktürdüğü Şahi topları dönemin savaş konseptini değiştiren, çağ açıp çağ kapatan Sultan Fatih'in emanetini omuzladık. Neticede Vecihi Hürkuş'un, Barbaros Hayrettin Paşa'nın, Piri Reis'in çektiği sıkıntıları, zorlukları, cefaları bugünün başarılarıyla taçlandırmayı, bunları gurur tablosuna dönüştürmeyi başardık."

"İhracatımızı geçtiğimiz sene 10 milyar doların üzerine çıkardık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunmada dışa bağımlılık oranını yüzde 80'den yüzde 20'ye indirdiklerini anımsattı.

Sektörel cironun 20 milyar doları geçtiğini, Ar-Ge harcamalarının 3,5 milyar dolar düzeyine ulaştığını, aktif proje sayısı 1400'ü geride bırakırken proje portföyünün 100 milyarı aştığını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"2002'de sadece 248 milyon dolar olan savunma ihracatımızı geçtiğimiz sene 10 milyar doların üzerine çıkardık. 2026'nın ilk çeyreğinde, savunma ve havacılık ihracatımız geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12,1 artışla 1 milyar 910 milyon dolara ulaştı. 2028 hedefimiz olarak belirlediğimiz 11 milyar dolarlık ihracat hacmini yakalayacak, inşallah savunma ihracatında dünyada ilk 10'a gireceğiz. Yakın çevremizdeki savaşlar sona erdikten sonra milletçe başta savunma sanayisi olmak üzere her alanda büyük bir şahlanışa imza atacağız. Türkiye'nin önünü, şimdiden kesmeye dönük çabalara rağmen inşallah bu büyük atılımı hep birlikte gerçekleştireceğiz."

"Roket teknolojilerinden uydu fırlatma kabiliyetlerine, güçlü adımlarla ilerliyoruz"

ROKETSAN'ın, Türkiye'nin mühendislik iddiasını, stratejik aklını, yüksek teknoloji vizyonunu temsil eden kurumlardan biri olduğunu ve bu kutlu yürüyüşte çok önemli bir misyonu yerine getirdiğini belirten Erdoğan, "Geliştirdiği ürünleri bugün 50'nin üzerinde ülkeye ihraç eden ROKETSAN, ülkemizin teknoloji eksenli kalkınmasına çok önemli katkılar yapıyor. ROKETSAN ailemiz, 7 bini aşkın çalışanı, yürüttüğü yüzlerce proje ve derin mühendislik birikimiyle 3 binin üzerinde personelle çalışan 4 AR-GE merkezi, milli patent performansı ve yetişmiş insan kaynağı ile savunma sanayimizin yüksek teknoloji karakterini güçlendirmeye devam ediyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak uzaya bağımsız erişim hedefleri doğrultusunda çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini bildirerek şunları kaydetti:

"Roket teknolojilerinden uydu fırlatma kabiliyetlerine varan geniş bir alanda güçlü adımlarla ilerliyoruz. Savunma ile uzayı aynı ufukta buluşturan bu vizyonun hayata geçirilmesinde ROKETSAN'ın çalışmaları inşallah gücümüzü artıracaktır. Sektöre yaptıkları bu kritik katkılardan ötürü ROKETSAN ailemizin tüm mensuplarına şahsım ve milletim adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. KOBİ'lerimizden alt yüklenicilerimize, mühendislerimizden emekçilerimize, bu büyük ekosistemin tüm bileşenlerine şükranlarımı sunuyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle açılışını gerçekleştirdiğimiz tesislerin, teslimatı yapılan sistemlerin ve temellerini attığımız yeni yatırımların, ülkemiz, milletimiz ve güvenlik güçlerimiz için bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli Savunma Bakanlığımızı, Savunma Sanayii Başkanlığımızı, ROKETSAN'ımızı, bu projelerde emeği geçen tüm kurumlarımızı ve özel sektör paydaşlarımızı canıgönülden tebrik ediyorum."

Törenden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören öncesi ROKETSAN tarafından üretilen yerli ve milli savunma sanayisi ürünlerini inceledi. Yetkililerden bilgi alan Erdoğan, ürünlerin önünde heyettekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Konuşması öncesinde ROKETSAN tarafından hazırlanan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milli teknoloji hamlesine desteğinin anlatıldığı bir tanıtım filmi gösterildi. Konuşmasının ardından ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin farklı bölgelerinden alınan doğal taşlarla, Tayfun, Atmaca ve Siper'in işlendiği ROKETSAN logosu oluşturulan mozaik tablo takdim etti.

Törene, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Baha Öğütken, Hayati Yazıcı, Hasan Basri Yalçın, Hüseyin Yayman, Kürşad Zorlu, Ömer İleri ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve yabancı diplomatlar katıldı.

Daha sonra açılışı yapılacak ROKETSAN üretim tesislerinden biri olan Kırıkkale Yakıt Üretim Tesislerine canlı bağlantı gerçekleştirildi.

ROKETSAN Genel Müdür Yardımcısı Görkem Bingöl de canlı bağlantıda tesise ilişkin bilgi verdi.

Erdoğan, Kırıkkale'deki bu üretimle mühimmatta çok ciddi kazanımlar elde edileceğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un okuduğu duanın ardından kurdele kesilerek açılış yapıldı.

(Bitti)