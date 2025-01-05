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Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere patladı: Çok şikayet alıyorum, AK Parti böyle olamaz

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Memleketi Rize'de düzenlenen AK Parti kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Erdoğan, "Bu söylediklerim zor görünebilir ama bilin ki bu Cumhurbaşkanı çok şikayetler alıyor. AK Parti böyle olamaz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize Yenişehir Spor Salonu'nda partisinin 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Partililere sert eleştirilerde bulunan Erdoğan "Bu söylediklerim zor görünebilir ama bilin ki bu Cumhurbaşkanı çok şikayetler alıyor. AK Parti böyle olamaz" dedi.

ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Değerli yol arkadaşlarım sizleri sevgi ile saygı ile selamlıyorum. Buradan, Rize'mizin tüm ilçelerindeki, köylerindeki kardeşlerimi muhabbet ile kucaklıyorum. Suyuna havasına vurgun olduğum, insanına aşık olduğum, baba yurdum Rize'de bizleri buluşturan rabbime hamt olsun. Kongremiz hayırlı uğurlu olsun.

Hizmet aşkı ile bayrağı devralan kardeşlerime başarılar, nöbeti devreden kardeşlerime emeklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Candan vazgeçilir, Rize'den vazgeçilmez diyoruz. Siz kalbinizle ve desteğinizle bizimle oldukça kazanmadık mücadele bırakmayız. Karadeniz tükenir, Rize'nin davasına milletine Türkiye'sine olan sevdası tükenmez. Ülkeye hizmet etme yolunda daha gidecek çok yolumuz var. Dosta düşmana karşı yüzünüzü kara çıkarmadık. Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline getirdik. Türkiye Yüzyılı'nda da Karadeniz azmi ile çalışmaya devam edeceğiz.

Son dönemde attığımız her adım Türkiye Yüzyılı yapı taşları mahiyetindedir. Biz bunları söylerken birileri gibi palavra atmıyoruz, tartışmalı verilere dayanmıyoruz. Birileri gibi emperyalistlerin biçtiği rollere güvenmiyoruz. Biz bu millete canımızı da borçluyuz. FETÖ'cü hainlerin darbe girişiminde gözünü kırpmadan ölüme yürüyen milyonları nasıl unutabiliriz. İstanbul'da indiğimiz Havalimanı etrafını, Külliye çevresini canlı kalkan olarak saran tunç yürekli yiğitleri nasıl unuturuz. Tankların altına yatanları, Mermilerin üzerine yürüyüp her biri süper kahramana dönüşen kardeşlerimizi nasıl unuturuz. Onları unutursak kalbimiz taş kesilir. Biz ülkesinin kaderi ile kendi kaderi bütünleşmiş bir partiyiz. Cumhur ittifakı ne kadar üretken olursa Türkiye'nin bütün hedeflerine ulaşması da o derece kolay gerçekleşir.

"HEDEFİMİZ TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE"

Hep birlikte tarihe not düşmek için önümüzde bulunmaz bir fırsat var. Hiçbir riske girmeden hayatın alanlarında başarı sağlanamayacağı gibi siyaset de yapılamaz. Hedefimiz terörsüz bir Türkiye. Attığımız adımların sonucu milletin hayrına olacak. Türkiye'nin en önemli sorun tatlı su solcusu tipinin her yeri işgal etmesidir. Bu tipler bizim aramıza da sızabiliyor. Bizde bu anlayışa sahip olanlara yer yoktur.

Hangi görevde olursanız olun vatandaşımız gelip sizden bir işin yapılmasını istiyorsa onu başka yere havale etme hakkınız yok. Bunu yaptığınız sürece genel başkanınız olarak varsa sizlere hakkımı helal etmiyorum. Bazılarına bu söylediklerim zor görünebilir ama bilin ki bu cumhurbaşkanı çok şikayetler alıyor. Bu şikayetleri burada haykırmam lazım, hepinizin bilmesi lazım.

"YENİ BİR DÖNEME KAPI AÇACAĞIZ"

Biz siyasetimizi yaparken kimseye değil hak olan davamıza hizmet etmeliyiz. Bunları herhangi bir çıkar beklentisi ile değil davamızın yüklediği mesuliyet bilinci ile yapmalıyız. Aksi halde partiyi ticarethaneye çevirirsiniz. Bu bizim asla müsaade etmeyeceğimiz, göz yummayacağımız bir durumdur. Türkiye'de ticarethane gibi çalışan yeteri kadar parti, sivil toplum kuruluşu, belediye var ama AK Parti böyle olamaz. Milletin kaynaklarını terör örgütlerine aktarır, kimi çarçur eder, kimi etrafına dağıtır, kimi siyasi kariyeri için kullanır. Bu millete ihanettir. Bizim siyaset mühendislikleri ile işimiz olamaz. Biz 80 yılda yapılandan 20 kat fazlasını 22 yıla sığdırmış bir iktidarız. Biz kurulduğu günden beri milletin umut kapısı olarak sandıktan birinci çıkmış bir AK Parti'yiz. Bizim ülkeye kazandıracak daha çok eserimiz var. Bunun için kongrelerimizi bir şahlanış zemini olarak görüyoruz.

Yeni bir döneme kapı açacağız. Hedefimiz partimizi yüzde 50 bandına çıkarmaktır. Ülkenin her karış toprağına kazandırdığımız eserleri hatırlatmazsak kifayetsiz muhterisler gelir onların milyonda biri kıratında olmayan işleri büyük başarı diye millete yutturmaya çalışırlar. Milletin zihnine yalan yanlış, haddinden fazla büyütülmüş faaliyetleri sinsice işlerler. İstanbul, Ankara gibi şehirlerin hali ortadayken onları allayıp pullayıp parlatırlar. Milletimizin bu çirkin oyuna gelmemesi için önce yaptığımız işleri her fırsatta anlatacağız. Her konudaki başarılarımız ile heybemiz ağzına kadar dolu. Karşımızdakilerin yalanlarını birer birer rezil edeceğiz.

Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren projemiz Ankara ile Karadeniz Bölgesi ve Karadeniz'e sınır olan Gürcistan arasında demiryolu ulaşımını sağlayacak. (Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren Hattı) Samsun'dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin şehirlerimizi birbirine hızlı tren hattıyla bağlıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere patladı: Çok şikayet alıyorum, AK Parti böyle olamaz
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (27)

Haber YorumlarıSebahattin Yakar:

emekliyi bitirdiniz sizde ilk secimde gideceksiniz

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Haber YorumlarıSoner Durkal:

Adam aldığı yanlış kararları partilelere iteleyip köşesine çekiliyor, muhtşem bir lider gercekten

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Haber YorumlarıDoğuş:

Batan gemide kaptan hariç herkes suçlu:))))

Yorum Beğen109
Yorum Beğenme17
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Haber Yorumlarıömer sönmez:

anayasa daki ilk 4 maddeyi neden değiştirmek istiyorsunuz akp MHP hakkım haram olsun size

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Haber YorumlarıHasan Çıtır:

Cumhurbaşkanım sizi Rahmetli Turgut ÖZAL'ın durumuna düşürdüler ve Üzülerek belirteyim ki Partinizi de Anavatan partisine dönüştürdüler. Gidişatı hiç iyi görmüyorum. Bürokrasi ve parti yönetim kademsine bir çeki düzen verilmeli. Yalaka ve yağdanlıklardan kurtulun işin ehli olan ,hakkı söyleyen ve haktan yana olanlar göreve getirilmeli.

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Yorum Beğenme10
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Haber Yorumlarıemre null:

sen fiyat artislarini durdurmadikca Halk Ak partiden uzaklaşmaya devam eder sorun eskiden halkin çıkarına göre politika izlerdiniz şimdi tuccarlarin ihracatçıların bankaların turizmcilerin cikarina göre hareket ediyorsunuz oysa seçimler halkin çıkarına göre hareket ederek kazanılır ihracat rekorlari turizm rekorlari kırarak değil birak yagmurlu havada sana bir damla su vermeyecek bankaların şirketlerin ihracatçıların çıkarını korumayı seni sarayda yaşatan 15 temmuzda tankların önüne yatan emeklinin işçinin çalışanın oluşturduğu yüzde 80 lik kesimi oluşturan halkının çıkarına göre hareket et o zamn oyların yüzde 70 bile olur kesinlikle fiyatlar sabitlenmeli fiyat artışları yasaklanmali ve maaslar da fiyatlara göre alım gücü iyileştirilmeli sonra hem fiyatlar hem maaslar hem sabit olmali o zaman enflasyon kalır ne sorun ustune rekor oyla 2028 de yeniden secilirsiniz çözüm kesinlikle bu yoksa zor kazanırsınız seçimleri

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Haber YorumlarıAkıl:

Bi bitmediniz 25 yıldır.. Yettiniz artık düşün milletin yakasından

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Haber YorumlarıSelim K:

Sanki kendin her işini liyakatla yapıyorsun

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Haber YorumlarıVEFA:

Eşeği aday yapsa Reis seçerler. Hiç sorun yok, maya böyle!!!

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Haber YorumlarıAhmet:

Sayın cumhurbaşkanım çok haklısınız devlet kurumlarında malesef çokkk uzun yıllardır kanayan bir yaradır vatandaşı hep başından savmak ilgilenmemek bugün git yarın gel ben bakmıyorum ben bilmiyorum burası değil gibi türlü türlü bahaneler vatandaş güleryüzünü göstermeyen doğru düzgün ilgilenmeyen kim varsa oturduğu koltuk aldığı maaş haram zıkkım olsun

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