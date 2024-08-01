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Paris'teki şova tepki gösteren Erdoğan "İlk fırsatta Papa'yı arayacağım" demişti! Görüşme gerçekleşti

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Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki ahlaksız gösterilerin tepkilere neden olduğunu ve insanlık onurunun ayaklar altına alındığını ifade etti. Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Paris'te yapılmak istenen insanı, hayvanlardan dahi aşağı seviyeye çekme projesidir. İlk fırsatta Papa'yı arayacağım" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katolik Hristiyanların ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Erdoğan, Paris Olimpiyat Oyunları açılışının bir bölümünde sergilenen ahlaksız gösterilerin infiale yol açtığını ve tepkilere neden olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ifade özgürlüğü ve hoşgörü kisvesi altında insanlık onurunun ayaklar altına alındığını, dini ve ahlaki değerlerle alay edildiğini, bunun Hristiyan dünyası kadar Müslümanları da rencide ettiğini, bunlara karşı birlikte ses yükseltmenin ve ortak tutum sergilemenin gerektiğine inandığını söyledi. İnsanları birleştirme amacıyla düzenlenen olimpiyat oyunlarında dini değerlere meydan okunmasının, sapkın propagandaların yapılmasının, dünyanın sürüklendiği ahlaki çöküntünün alarm zili olduğunu da belirtti.

"İNSANLIK İTTİFAKI OLARAK HAREKETE GEÇİLMELİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Gazze'deki İsrail saldırılarının soykırıma dönüştüğünü, ciddi bir insani kriz yaşandığını, İsrail'in katliamlarını bazı devletlerin kendisine sağladığı diplomatik, ekonomik ve askeri şemsiye altında gerçekleştirdiğini ifade etti. Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'ye yönelik suikast ile Lübnan'a yapılan saldırının İsrail'in tüm bölge, dünya ve insanlık için bir tehdit olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu, özellikle Filistin'de yaşayan Müslümanlar ve Hristiyanların huzur bulması için geç kalınmadan insanlık ittifakı olarak harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Paris'teki şova tepki gösteren Erdoğan 'İlk fırsatta Papa'yı arayacağım' demişti! Görüşme gerçekleştiOlimpiyat açılışında tepki çeken sahne

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge ile birlikte dünyanın siyasi, güvenlik ve toplumsal yapısına kalıcı zarar verilmeden Papa Fransuva'nın İsrail'e destek veren ülkelerle saldırıların durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması için yapacağı görüşmelerin faydalı olacağına inandığını belirtti. Görüşmede Papa Fransuva, barış için gösterdiği çaba ve dini değerlerin aşağılanmasına karşı hassasiyetleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

NE OLMUŞTU?

2024 Paris Olimpiyatları'nın 26 Temmuz'da yapılan açılış töreninde Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun sahnelenme şekli ve çoğu LGBT sanatçılar tarafından sunulan performans birçok kesim tarafından eleştirilmişti. Konuyla ilgili tepkisini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Paris'te yapılmak istenen "Eşref-i mahlukat" olan insanı, "Esfeli safilin"e, yani hayvanlardan dahi aşağı seviyeye çekme projesidir. İlk fırsatta sayın Papa'yı da bununla ilgili arayacağım. Onunla Hristiyan alemine ve tüm Hristiyanlara karşı yapılan ahlaksızlığı paylaşacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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Yorumlar (3)

Firat Tas:

Sefonun papasını aramış annnası ağlıyormuş

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Sefa:

bu firat grup ürünü sahipsiz. la benden mi yoksa

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erkan yüksel:

onlar kımı arıcak sız sho w yapınca

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