Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pakistan ile tam bir uyum içindeyiz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Pakistan ile hemen her konuda tam bir uyum içinde hareket ettiğimizi görmekten memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti ve onuruna akşam yemeği verdi. Kabul ve yemek basına kapalı gerçekleştirilirken yemekte, iki ülke heyetleri de yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şerif, yemeğin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Pakistan'ı son olarak, Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'nin 7'nci toplantısı vesilesiyle şubat ayında ziyaret ettiğini anımsatarak, "Bu karşılıklı temaslar, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin ulaştığı müstesna düzeyi ortaya koyuyor. Bugün yaptığımız görüşmede ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

'PAKİSTAN'A DESTEĞİMİZ BAKİDİR'

Erdoğan, Türkiye ve Pakistan'ın terörle mücadelede en güçlü iradeyi ortaya koyan ülkelerin başında geldiğini dile getirerek, "Ben de bu vesileyle, Pakistan'da yaşanan terör saldırılarında şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Terörün her türlüsüyle mücadelesinde Pakistan'a desteğimiz bakidir" diye konuştu.

Şubat ayında Pakistan'a gerçekleştirdiği ziyaret ile ticaret, su kaynakları, tarım, enerji, kültür, aile ve sosyal hizmetler; bilim, bankacılık, eğitim, savunma ve sağlık alanlarında toplam 25 belge imzaladıklarını dile getiren Erdoğan, "İslamabad'da aldığımız kararların kısa sürede ilgili kurumlarımızca hayata geçirilmeye başlandığını müşahede ediyoruz. Ekonomik iş birliğinin lokomotifi olan yatırımcılarımızı, Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya ve ortak projeler geliştirmeye teşvik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'İLİŞKİLERİMİZİ DAHA DA GELİŞTİRME ARZUSUNDAYIZ'

Erdoğan, Başbakan Şerif ile görüşmelerine ilişkin, "Değerli kardeşimle, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve Pakistan'da şirketlerimize serbest ekonomik bölge tahsis edilmesi hususlarını görüştük. Askeri ve savunma sanayii alanındaki ilişkilerimizi ortak projelerle daha da geliştirme arzusundayız. Enerji Bakanımın Pakistan'ı ziyaretinde gündeme gelen enerji ve kritik madenler alanlarında yeni iş birliği projelerine özellikle işaret ettik. Pakistan üniversitelerinde Türkçe eğitim verecek öğretim görevlisi ihtiyacının karşılanması konusunu da ele aldık" dedi.

'EGEMEN FİLİSTİN DEVLETİ TESİSİ YOLUNDA BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Türkiye ve Pakistan arasındaki iş birliğinin bölgelerde barış ve istikrara önemli katkı sağladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pakistan ile hemen her konuda tam bir uyum içinde hareket ettiğimizi görmekten memnuniyet duyuyoruz. Pakistan'ın Filistin meselesindeki kararlı duruşunu her zaman takdir ettiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Gazze'deki soykırıma da en güçlü tepkiyi veren ülkelerden biri Pakistan'dı. Bugüne kadar Pakistan'la Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer platformlarda Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarına gerekli desteği sağlamaya çabaladık. Bu girişimlerimizi önümüzdeki dönemde de sürdürmeye kararlıyız. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen Filistin devleti tesisi yolunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Erdoğan, bugün Van- Hakkari karayolunda meydana gelen trafik kazasında vefat edenlere başsağlığı dileyerek, "Yaralılarımızın sağlık kuruluşlarına sevkini süratle gerçekleştirdik, şu an itibarıyla tedavileri devam ediyor. Kazazedelerimize tekrar geçmiş olsun diyor, yakınlarını kaybeden ailelerimize Rabbim'den sabır niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

'YENİ ADIMLAR ATACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak, "Türk Cumhuriyetleri ile Pakistan olmak üzere, yine bir iş birliği halinde yeni adımlar atmayı da özellikle Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye olarak inşallah, bunun adımlarını da atacağız" dedi.

PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF: SİZ BU BÜYÜKLÜĞÜ TEMSİL EDİYORSUNUZ

Pakistan Başbakanı Şerif ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ithafen, "Eğer bana büyük bir lideri, iyi bir liderden ayıran şeyin ne olduğunu soracak olursanız, benim buna cevabım herhangi bir tereddüt olmadan şu olacaktır. Cesur liderlik özelliği ama gerçekten büyük bir lider sadece cesur olmakla kalmaz ama aynı zamanda halkların kalbini kazanan kişidir. Çok sevgili kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, siz bu büyüklüğü temsil ediyorsunuz. Türk halkını bir araya getirmekteki rolünüz ve muhteşem bir geleceğe taşıma rolünüz gerçekten çok büyük bir mücadelenin hikayesidir. Aynı zamanda da hepimiz için de çok büyük bir teşviktir" diye konuştu.

'TARİH, ÖNEMLİ BİR DİRENÇ GÖRDÜ'

Şerif, "Çok sevgili kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı, sizin bu yıllar boyunca devam eden mücadeleniz, Türkiye'yi çok sağlam ve son derece güçlü bir ekonomiye dönüştürdü. Gelişen bir toplum ve aynı zamanda son derece önemli diplomatik etkisi olan bir ulusa dönüştürdü. Tarih, gerçekten son derece önemli bir güç ve direnç gördü Türk kardeşlerimizde. ve önemli doğal afetleri aşmak ve aynı zamanda son derece karmaşıkca politik mücadelelerin içerisinde yol alma konusunda çok büyük bir dayanıklılık gösterdi" ifadelerini kullandı.