Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu Üsküdar'da kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk demokrasisi için hayırlısı ile bir geleceği niyaz ediyoruz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu Üsküdar'da kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk demokrasisi için hayırlısı ile bir geleceği niyaz ediyoruz"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı. Erdoğan, "Türk demokrasisi için hayırlısı ile bir geleceği niyaz ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimlerinde oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konuttan saat 13.50'de Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi. Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan'ı, okula girişinde Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe karşıladı. Erdoğan Saffet Çebi Ortaokulu'na makam aracı ile değil sivil plakalı araç ile geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile "3279" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi. Emine Erdoğan'ın oy zarfını sandığa atmasının ardından Erdoğan, kabine geçerek oyunu kullandı ve zarfı sandığa attı.

"Akşam sayımlardan sonra ülkemiz milletimiz için, Türk demokrasisi için hayırlısı ile bir geleceği niyaz ediyoruz"

Oy zarfını attıktan sonra gazetecilere konuşan Erdoğan, "Oyumuzu kullandıktan sonra söylenecek en önemli şey Türk demokrasisi için sabah saatleri itibariyle takipteyim. Olaysız, sıkıntı yaşanmadan süreç devam ediyor. En önemlisi deprem bölgesindeki oyların kullanımı idi. Vatandaşlarımız büyük şevkle oylarını kullanıyorlar. Burada da bir sıkıntı yok. Akşam sayımlardan sonra ülkemiz milletimiz için, Türk demokrasisi için hayırlısı ile bir geleceği niyaz ediyoruz. Bütün seçmenlerimizin akşam 17'ye kadar endişeye kapılmadan oylarını kullanmaları Türk demokrasisinin gücünü göstermesi anlamında çok önemli. Bütün sandık kurulu üyelerine başarılar diliyorum" dedi.