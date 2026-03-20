Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Netanyahu terörü bölgesel ve küresel barışı tehdit etmeyi sürdürüyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Netanyahu terörü"nün bölgesel ve küresel barışı tehdit etmeyi sürdürdüğünü belirterek, "Hükümet olarak gittikçe genişleyen bu ateş çemberinden ülkemizin etkilenmemesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz" dedi.

Bayram namazını Güneysu Merkez Camii'nde, cuma namazını ise Rize şehir merkezindeki Sahil Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Valiliği'ni ziyaretinin ardından hemşehrileri ile Kültür Park'ta bir araya gelerek bayramlaştı. Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk halkının ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Erdoğan, "Gazze başta olmak üzere Yemen'de, Sudan'da, Somali'de, Arakan'da, Lübnan'da, hülasa kalbimizin attığı, canımızın yandığı tüm topraklarda bayramı hüzünle, kederle, sızıyla geçiren tüm dostlarımıza buradan en güzlü dayanışma mesajlarımı iletiyorum. Müslümanlar olarak Allah'ın sabredenlerin yanında olduğuna biz tüm kalbimizle iman ediyoruz. Bu zorlu günleri, coğrafyamızdaki bu imtihan devresini birbirimize destek olarak, birbirimize yaslanarak umutla, sabırla, metanetle inşallah çok yakın bir zamanda geride bırakacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

"İslam dünyası olarak engellerle, çukurlarla, tertip ve tuzaklarla dolu bir yolu daha aşmaya çalışıyoruz"

"İslam dünyası olarak engellerle, çukurlarla, tertip ve tuzaklarla dolu bir yolu daha aşmaya çalışıyoruz" diyen Erdoğan, "Yüzümüzü nereye çevirsek drama, acıyla, trajedi ile karşılaşıyoruz. Kuzeyimizdeki Rusya-Ukrayna savaşı 5. yılına girdi. Gazze'de siyonist soykırım şebekesi insani yardım girişlerini engellemeye, can almaya, yıkım ve haydutluğa devam ediyor. İran savaşını bahane ederek ilk kıblemiz Mescidi Aksa'yı ibadete kapattı. Batı Şeria'da ve işgal altında tuttuğu diğer Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim faaliyetlerine ve yayılmacılık siyasetine hız verdi. Netanyahu terörü bölgesel ve küresel barışı tehdit etmeyi sürdürüyor. 28 Şubat'ta Netenyahu'nun tahrikleriyle başlatılan İran merkezli saldırılar bölgemizdeki istikrarsızlığı daha da derinleştirmiş durumda. Lübnan'daki İsrail saldırılarında 2 Mart'tan bu yana bin kişi hayatını kaybetti. Zorla yerinden edilenlerin sayısı 1 milyonu geçti. Türkiye olarak barışın ve huzurun tesisi, diyalog ve diplomasinin yeniden devreye girmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. İşte en son bizim de gayretlerimizle Pakistan ve Afganistan arasındaki çatışmaların bayram boyunca durdurulmasına karar verildi. En azından iki kardeş ülke arasında ellerin tetikten çekilmesini, kan dökülmeyecek olmasını, iki kardeş halkın huzurla bayram yapacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Temennimiz geçici sükunetin kalıcı hale gelmesidir. Hükümet olarak gittikçe genişleyen bu ateş çemberinden ülkemizin etkilenmemesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Devletimizin ilgili kurumları çok etkin bir koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürüyor. Milletimizin gönlü rahat olsun. Şer güçlerin bir hesabı varsa alemlerin Rabbi olan Allah'ın da bir hesabı vardır. Eninde sonunda Allah'ın hesabı diğer tüm hesaplara galip gelecektir. Umutsuzluğa asla kapılmayacağız. Sıkıntılı günlerin ardından unutmayın güneşli güzel günlerin bizi beklediğini, her zorluğun ardından mutlaka bir kolaylığın geleceğini unutmayacağız. Bizde bu süreçte hükümet olarak hadiseleri dikkatle takip etmeye, ihtiyaç duyulan her türlü tedbiri almaya inşallah devam edeceğiz. Geride bıraktığımız 23 yılda nice zorlukla, saldırıyla, badire ile karşılaştık ama milletimize hayal kırıklığı asla yaşatmadık. Allah'ın izniyle bundan sonra da hiçbir şekilde yaşatmamanın gayreti içinde olacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından bayramlaşmaya gelen çocukları sahneye çağırarak bayram harçlığı dağıttı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı