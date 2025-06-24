Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO liderleri onuruna verilen akşam yemeğine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Kralı Willem-Alexander'ın NATO Zirvesi kapsamında liderler onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Kralı Willem-Alexander'ın NATO Zirvesi kapsamında liderler onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Hollanda'da temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Kralı Willem-Alexander'ın NATO Zirvesi kapsamında liderler onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu akşam yemeğinde TSİ 23.30'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesi bekleniyor. - LAHEY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika