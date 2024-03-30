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Cumhurbaşkanı Erdoğan Murat Kurum ile birlikte Ayasofya Camii'nde

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Türkiye'nin kilitlendiği yerel seçimlere artık saatler kaldı. Son 2 gününü İstanbul kampanyasına ayıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, propaganda yasaklarının başlamasıyla iftar programı kapsamında Ayasofya'ya geçti.

MURAT KURUM İLE NAMAZ KILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada orucunu açtıktan sonra cemaatle birlikte akşam namazını Ayasofya'da kıldı. Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum ile saf tuttu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşların yoğun ilgisi ile Ayasofya Camii'ne girdiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

İşte sosyal medyaya düşen görüntüler:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Murat Kurum ile birlikte Ayasofya Camii'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan Murat Kurum ile birlikte Ayasofya Camii'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan Murat Kurum ile birlikte Ayasofya Camii'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan Murat Kurum ile birlikte Ayasofya Camii'nde

Kaynak: Haberler.com / Politika

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Recep Tayyip Erdoğan Yaşam Politika Haberler

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Yorumlar (18)

velı yun:

??????ah bu seçimler neler yaptırıyor

275
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muhammet demirkapı:

Bu adamlar normalde de namaz kılıyordu. Aşr okuyan İmamoğlu’yla karıştırdın herhalde :D

yanıt16
yanıt16
Ömer:

Dinimizi kendi çıkarlarınıza alet etmeyin, din tüccarları.

yanıt0
yanıt0
Mehmet oduncu:

Bu halkı işte böyle kandırıyorlar dinle imanla buna inananlara aciyorum

287
72
yanıtYanıtla
Metin:

İstanbulu çok istiyor ama İmamoğlu seçimi kazanıcak o iş bitti artık.?

227
67
yanıtYanıtla
Ibrahim Ibrahim:

inşallah

yanıt53
yanıt26
Rıza Baba:

Son düzlükte bütün tuşlara basıyor:))

232
44
yanıtYanıtla
onur güleç:

son çıprınışları sanırım :)

92
29
yanıtYanıtla
Köksal Çelik:

Ne imanlı kuranlı adam hemen oy vermeliyim (!)

96
20
yanıtYanıtla
Can null:

:) :) :). Game over

yanıt37
yanıt19
Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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