Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Bahçeli ile görüştü

15 Temmuz hain darbe girişimini anma etkinlikleri yurdun dört bir yanında devam ediyor. Anma programlarının merkezi Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da anma programına katıldı.

ERDOĞAN, BAHÇELİ'Yİ AĞIRLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Beştepe'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi Külliye'de ağırladı.

SİYASİ PARTİ LİDERLERİNDEN ERDOĞAN'A ZİYARET

Erdoğan Bahçeli'nin yanı sıra diğer siyasi parti liderlerini de Beştepe'de ağırladı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal da Beştepe'de Erdoğan'la görüştü.