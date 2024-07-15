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Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Bahçeli ile görüştü

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15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde düzenlenen etkinlikler için Beştepe'de olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Erdoğan, Bahçeli'nin yanı sıra diğer siyasi parti liderlerini de ağırladı.

15 Temmuz hain darbe girişimini anma etkinlikleri yurdun dört bir yanında devam ediyor. Anma programlarının merkezi Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da anma programına katıldı.

ERDOĞAN, BAHÇELİ'Yİ AĞIRLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Beştepe'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi Külliye'de ağırladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Bahçeli ile görüştü

SİYASİ PARTİ LİDERLERİNDEN ERDOĞAN'A ZİYARET

Erdoğan Bahçeli'nin yanı sıra diğer siyasi parti liderlerini de Beştepe'de ağırladı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal da Beştepe'de Erdoğan'la görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Bahçeli ile görüştü

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

Devlet Bahçeli 15 Temmuz Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (8)

Isa Gur:

çok önemli miydi acaba

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7
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Sezgin Sezgin:

Ne büyük sürpriz

yanıt9
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Şükrü ŞEN:

Evin salonundan kalkıp balkona çıkmışlar.

20
7
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Samet Akın:

Masrafa değmez. Bu kadar kişi mesaide kaldı . Bu kadar araç çalıştı . Gerek yoktu

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happy:

12.000 TL mi olsun 12.500 TL mi demiştir. Emekliye direnin bakalım.

17
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Savas Ozturk:

Manda yoğurdu ikram etti mi

13
4
yanıtYanıtla
Erkan Arslan:

Burnuma Kötü Kokular Geliiy Sizde Fark Ettinizmi? Heran Bu iki Haaaydut Yeni Bir Tiyatroya imza Atabilir

9
3
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Gjerj Kastoroiti:

dünyayı kurtacklar

6
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