Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün bir görüşme yapacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün bir görüşme yapacağını söyledi.
Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorusunu yanıtladı.
Erdoğan, "Devlet Bahçeli ile görüşecek misiniz?" sorusuna, "Biraz sonra görüşeceğiz." yanıtını verdi.
Kaynak: AA / Politika