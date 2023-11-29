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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek

29 Kasım 2023 13:39 Son Güncelleme: 13:40 Abone Ol

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün bir görüşme yapacağını söyledi.