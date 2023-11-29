Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek

Son Güncelleme:
Abone Ol

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün bir görüşme yapacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün bir görüşme yapacağını söyledi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

Erdoğan, "Devlet Bahçeli ile görüşecek misiniz?" sorusuna, "Biraz sonra görüşeceğiz." yanıtını verdi.

Kaynak: AA / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli Politika Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title