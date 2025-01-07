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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesrur Barzani'yi kabul etti

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Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. İkili görüşmede bölgedeki son durumu ve özellikle Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti. IKBY Başbakanı Mesrur Barzani saat 12.00'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

MASADA ÖNEMLİ KONULAR VARDI

Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, Irak ve bölgedeki son durum ile özellikle Suriye'deki gelişmeler değerlendirildi. Mesrur Barzani en son 20 Haziran 2023'te Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Görüşmeden kareler;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesrur Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesrur Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesrur Barzani'yi kabul etti
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıSüLeyman Kiyağ:

Ortadoğu savaşında kilit sadece Kürtlerin elinde . Onlara baş kaldıracak ülke yok . ABD ve İsrail herşeyin bilincinde . O yüzden herşey müzakere ile gerçekleşecek

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme86
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Haber YorumlarıXeyati 2:

mesrur gerçek Kürt büyük Baba Mustafa Barzani'nin torunudur.kurt halkı kurtluğu onlardan öğrenmiştir.turkiyeye onlardan asla zarar gelmez.o bir aslan aileden geliyor.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme52
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Haber YorumlarıHakan Günde:

hey Allahım hey yirmi yılın pişmanlığını yaşıyoruz ????????????????

Yorum Beğen37
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Haber YorumlarıAbdullah Çiftçi:

Komşu ülkenin bayrağı neden yok. Sarı kırmızı yeşil ortasında beyaz şerit üzerinde güneş olanından.

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme34
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Haber Yorumlarıserdar kocakaya:

ulan kürtler bu dakikadan sonra apoyu ne etsin.... sağır sultan artık duydu anayasayı değiştirebilmek için Kürt oylarına ihtiyaç duyulduğuna.... birilerini yargılatmayacak anayasayi:))

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Haber YorumlarıHalit:

ypg den kaçan kürtleri kamışlıya geri göndermek içindir

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