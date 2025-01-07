Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesrur Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti. IKBY Başbakanı Mesrur Barzani saat 12.00'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

MASADA ÖNEMLİ KONULAR VARDI

Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, Irak ve bölgedeki son durum ile özellikle Suriye'deki gelişmeler değerlendirildi. Mesrur Barzani en son 20 Haziran 2023'te Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Görüşmeden kareler;