Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Ali Çelebi'ye rozetini bizzat taktı! Sözleri salonu coşturdu

CHP'den İzmir Milletvekili seçilmesinin ardından önce Memleket Partisi'ne geçen daha sonra bu partiden ayrılan Çelebi, geçtiğimiz günlerde Cumhur İttifakı partilerinden Ak Parti'ye katıldığını açıklamıştı. Çelebi'ye rozetini bugünkü grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ, EGEMENLİK MÜCADELESİ VERMEKTEDİR"

Rozet töreninin ardından konuşan Çelebi, "Öncelikle Allah utandırmasın. Neden buradayım? Sayın Cumhurbaşkanım siz canınızla, ben özgürlüğümle, milletimiz de bağımsızlığıyla tehdit edildi. Eğer siz 15 Temmuz gecesi direnmeseydiniz bugün ben kumpaslarda yargılanan komutanlarımız, kardeşlerimiz ve Türkiye'nin önde gelen binlerce ismi o gece aileleriyle birlikte katledilmiştik. Asker kökenli bir vekilim. Vücudum vatan toprağındadır. 1 milyona yakın silah arkadaşım görevinin başında ben aynı zamanda onların onurunu koruyorum. Bu millete cellat olan hain terör örgütüne karşı mücadelenizde yanınızdayım. Temel gerekçem şu; Türkiye Cumhuriyet Devleti en ciddi egemenlik mücadelesini vermektedir. Mavi Vatan'dan Libya'ya oradan Yunanistan'a Azerbaycan'a tüm buralarda mücadelemiz devam etmektedir" sözlerini kullandı.

SÖZLERİ AK PARTİ SIRALARINI COŞTURDU

Türkiye'nin bölgedeki egemenlik gücünün akamete uğramaması gerektiğini belirten Çelebi, "Vatan ve millet bütünlüğümüzü, -FETÖ, PKK terör örgütleriyle kararlı mücadeleyi, milli konuları önceleyen siyasi anlayışımın gereği olarak; Kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetimizin neferi, Atatürk'ün askeri, Türk Milletinin sesi olarak yoluma Cumhur ittifakı çatısı altında Ak Parti'de devam edeceğim. Kurulan yeni dünya düzeninde bölgemizdeki egemenlik mücadelemiz akamete uğramadan devam etmelidir" ifadelerini kullandı. Çelebi'nin bu sözleri AK Parti sıralarında büyük coşkuya neden oldu.

"BENİM İÇİN ÇOK ONURLU BİR GÖREV"

AK Parti Grup Toplantısı öncesinde de basın mensuplarının partiye katılmasıyla ilgili sorularını cevaplayan Çelebi, "Çok olumlu bir görev. Milli konulardaki tutumumuz belli. AK Parti ailesinin ve Cumhur İttifakı'nın görüşleri de belli. Elimden gelen desteği vermeye geldim. Benim için çok onurlu bir görev" dedi.



