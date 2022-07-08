Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı mesajında millete seslendi: Biraz daha sabır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı sebebi ile bir video mesaj yayınladı. Sözlerine tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak başlayan Erdoğan, "Kurban Bayramı'nın ayrılmaz bir parçası olan Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan vatandaşlarımızın ibadetlerinin kabul olmasını Allah'tan diliyorum. Kendileri keserek veya vekalet yoluyla kestirerek Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'in teslimiyetiyle Rabbimize kulluklarını gösteren vatandaşlarımın kurbanlarının da kabul olmasını Allah'tan temenni ediyorum" dedi.

"HERKESE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Mesajında Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan açıklamalarını "Bu mübarek günlerin hepimize hayırlar getirmesi ve kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olması niyazıyla "Yaza dönsün kışınız bayramlar bayram olsun dert görmesin başınız bayramlar bayram olsun otlar dikenler dolsun nemrutların çanına kolay gelsin işiniz bayramlar bayram olsun" diyorum. Bizleri bir Kurban Bayramı'na daha sağlıkla, huzurla, esenlikle kavuşturan Rabbimize hamdüsena ediyorum. Bayramları yakın çevrelerinden başlayarak tüm mazlumların ve mağdurların yüzlerini güldürecek hayrühasenat vesilesi kılan kardeşlerimizi ayrıca tebrik ediyorum. Medeniyetimizden ve kültürümüzden tevarüz ettiğimiz bayramları, çocuğundan yaşlısına tüm insanlarımızın sevinç günleri haline dönüştüren geleneklerimizi özellikle yaşatan herkese şükranlarımı sunuyorum." sözleri ile sürdürdü.

"TÜRKİYE'Yİ MUASIR MEDENİYET SEVİYESİNİN ÜZERİNE ÇIKARTACAK FIRSATI YAKALADIK"

Konuşmasına dünyada yaşanan sağlık, güvenlik, gibi sorunlara değinerek devam eden Erdoğan "Böyle kritik dönemler millet olarak birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin önemini daha da artırmaktadır. Ülkemizi hak ettiği demokrasi ve kalkınma seviyesinin altında tutmak için maruz kaldığımız oyunların bedellerini nesillerdir ağır bir şekilde ödüyoruz. Hamdolsun geçtiğimiz 20 yılda kurduğumuz güçlü altyapının üstünde Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartacak bir hamle gerçekleştirme fırsatı yakaladık. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünya kendi siyasi, ekonomik, güvenlik ve sosyal krizleriyle boğuşuyor. Biz ise yaşadığımız tüm sıkıntılarımıza rağmen hedeflerimize odaklanarak yakaladığımız fırsatları değerlendirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"BİRAZ DAHA SABIR"

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Milletimden hayata geçirdiğimiz programlara daha güçlü destek ve biraz daha sabır talep ediyorum. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması, gençlerimize bırakacağımız en kıymetli mirasımız olan 2053 vizyonuna kararlılıkla yürümesini sağlayacaktır. Ülke ve millet olarak Cumhuriyet tarihi boyunca başlattığımız her atılım hamlesinin önünün türlü oyunlar ile kesilmesine defalarca şahit olduk. İnşallah bu defa hem tarihten aldığımız dersler hem de sahip olduğumuz avantajlar sayesinde büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında herhangi bir duraklamaya ve gerilemeye meydan vermeyeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

"AZAMİ HASSASİYET GÖSTERELİM"

Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da sözlerimi yola çıkacak sürücülerimize çağrıda bulunarak tamamlamak istiyorum. Bayram ile 15 Temmuz ve hafta sonu tatillerinin birleşmesi ile uzunca bir ara ortaya çıktı. Vatandaşlarımızın kimi memleketlerine, kimi tatil beldelerine doğru, kimi de yaptığı programa göre yola düştü. Şehirlerarası trafiğe çıkan tüm vatandaşlarımdan kurallara harfiyen uymalarını, yorgun araç kullanmamalarını, mutlaka kemer takmalarını, sabırlı ve dikkatli olmalarını bekliyorum. Bayram ve tatil sevincimizi maddi ve manevi üzüntüye dönüştürmemek için hep birlikte azami hassasiyet gösterelim."