Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyeti, İmralı'dan önce sürpriz bir isimle görüşecek
DEM Parti heyeti, İmralı'dan önce sürpriz bir isimle görüşecek
Suriye'de Colani'nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu
Suriye'de Colani'nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu
Yeşil pasaport sahipleri, artık istediği gibi AB'ye giremeyecek
Yeşil pasaport sahipleri dikkat! Artık AB'ye vizesiz girmek çok zor
Ünlü fenomen Murat Övüç gözaltına alındı
Ünlü fenomen Murat Övüç gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan komşusunun taziyesinde Kur'an-ı Kerim okudu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babaocağı Rize'nin Güneysu ilçesinde hayatını kaybeden komşusu Kıbrıs Gazisi Muhammet Karslı'nın evine uğrayarak taziyede bulundu. Komşusu Karslı'nın ailesine taziyede bulunan Erdoğan, dua ederek Kur'an-ı Kerim okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Samsun ve Ordu'daki Olağan İl Kongrelerinin ardından havayolu ile memleketi Rize'ye geldi. Babaocağı Güneysu ilçesinde kendisini bekleyen kalabalığa hitap eden Erdoğan ardından hayatını kaybeden komşusu Kıbrıs Gazisi Muhammet Karslı'nın evine uğrayarak taziyede bulundu.

ERDOĞAN, KOMŞUSU İÇİN KUR'AN-I KERİM OKUDU

Komşusu Karslı'nın ailesine taziyede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dua ederek Kur'an-ı Kerim okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan komşusunun taziyesinde Kur'an-ı Kerim okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan komşusunun taziyesinde Kur'an-ı Kerim okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan komşusunun taziyesinde Kur'an-ı Kerim okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan komşusunun taziyesinde Kur'an-ı Kerim okudu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Arkasında bir not bırakarak canına kıydı
img

Yangında ölen iki kardeşin son görüntüleri yürekleri yaktı
img

Ali Erbaş'ın kızının Gassal dizisi için yaptığı yorum tepki çekti
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRevolver:

din ticaretine devam...

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AKM'de Ferdi Tayfur için düzenlenen törende konuşan imam herkesi ağlattı
AKM'de Ferdi Tayfur için düzenlenen törende konuşan imam herkesi ağlattı
Fenerbahçe'den Göztepe'ye verilmeyen penaltıya bomba tepki
Fenerbahçe'den Göztepe'ye verilmeyen penaltıya bomba tepki
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
Türkiye 87 savaş gemisi, 28 İHA, 31 savaş uçağıyla oraya gidiyor
Türkiye 87 savaş gemisi, 31 savaş uçağıyla oraya gidiyor
Cuma vaazında müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
Müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
Ünlü otomotiv firması Türkiye'ye gelmekten vazgeçti
Ünlü otomotiv firması Türkiye'ye gelmekten vazgeçti

Son Dakika Haberleri

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 5-6 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Manisa elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? 6 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Akrep, İkizler, Koç, Yay burcu yorumu! 6 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.