Cumhurbaşkanı Erdoğan komşusunun taziyesinde Kur'an-ı Kerim okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Samsun ve Ordu'daki Olağan İl Kongrelerinin ardından havayolu ile memleketi Rize'ye geldi. Babaocağı Güneysu ilçesinde kendisini bekleyen kalabalığa hitap eden Erdoğan ardından hayatını kaybeden komşusu Kıbrıs Gazisi Muhammet Karslı'nın evine uğrayarak taziyede bulundu.

ERDOĞAN, KOMŞUSU İÇİN KUR'AN-I KERİM OKUDU

Komşusu Karslı'nın ailesine taziyede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dua ederek Kur'an-ı Kerim okudu.