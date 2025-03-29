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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile telefonda görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türk halkının Bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türk halkının Bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'nin her zaman olduğu gibi KKTC halkının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı ve Tatar ile bütün Kıbrıs Türklerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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