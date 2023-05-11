Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılay böyle bir çadır satma işine giremez

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kızılay'ın çadır satmasına ilişkin, "Bu konu tabii beni de ciddi manada üzmüştür. Yani Kızılay böyle bir çadır satma fiiline, işine giremez. Tabii bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Çünkü biz Kızılay'ı özellikle çadır üretiminde çok daha aktif hale gelmesi için sürekli teşvik ettik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gençlerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Erdoğan, ilk olarak moderatörün 'Seçim de yaklaşıyor; nasılsınız?' sorusuna "Gayet iyi gidiyor. Katılımlar muhteşemdi. Tabii katılımlar ne kadar ihtişamlı olursa bizim dinamizmimiz de o kadar artıyor. Heyecanımız o kadar artıyor. Diğerlerinin katılım rakamlarını öğrendikçe daha da artıyor ve meydanlar zaten konuşuyor. Ben de siyasette meydanların diline çok inanırım. Öyle anketlere falan pek inanmam. Meydanların dili neyse o bizim için çok önemli. Burada da zaten gençlerle, öğrencilerimizle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphanesi'nde sizlerle beraber olmak bizi ayrıca mutlu ediyor" dedi.

Erdoğan, 'HÜDA-PAR geçmişinde bir terör örgütüyle anlıyor. HDP ve PKK bağını dile getirip Millet İttifakı'nı eleştiriyorsunuz. AK Parti ve HÜDA-PAR iş birliği hakkında ne düşünüyorsunuz?' sorusuna, "Öncelikle bir defa HÜDA-PAR'ın geçmişte bu terör örgütüyle anılması olayı tamamen HDP'nin kendisine bir çıkış yolu aramasında kaynaklı. HÜDA-PAR'ın bir defa bu geçmişteki terör örgütüyle ilgisi, alakası yok. Kaldı ki böyle bir durum söz konusu olsa bizim de beraber yürümemiz söz konusu olmazdı. Biz HÜDA-PAR'ı özellikle Kürt vatandaşlarımızın siyasallaşması noktasında beraber bu yolda yürüyelim istedik. ve onların hem yerli hem milli bunun yanında da bir vatanseverlik noktasında HDP ile mukayese edilmeyecek bir konumu var. Dediler ki 'böyle böyle işte filanca terör örgütüyle' Onlar zaten bunu reddediyorlar. 'Bizim bunlarla alakamız yok' diyorlar. 'Bizim bunlarla alakamız yok' dediklerine göre zorla HDP şu anda böyle HÜDA-PAR'ı böyle vasıflandırıyor diye mi biz bunları kabulleneceğiz. Ama HÜDA-PAR'ın böyle bir durumu söz konusu değil ve kesinlikle bir siyasallaşmanın gayreti içinde olan bir siyasi partidir" dedi.