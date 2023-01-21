Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 5'li çete söylemi üzerinden iş dünyasına sitem etti

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 5'li çete söylemine iş dünyasının tepki göstermemesini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sanayi ve ticaret odalarımızın önemli kısmından maalesef bu tehditler karşısında ciddi bir ses yükselmedi. Oysa biz siyasetçilerden önce en güçlü tepkiyi iş dünyamızın vermesi gerekirdi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde konuştu. 6'lı masaya ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a eleştiriler yönelten Erdoğan, CHP Genel Başkanı Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5'li çete söylemine iş dünyasının "sert eleştiri" yapmamasına sitem etti.

BAYKAR'A YAPILAN ELEŞTİRİLERE TEPKİ

Baykar'a yönelik yapılan eleştirilere tepki gösteren Erdoğan "Son 20 yılda en büyük başarıyı elde ettiği savunma sanayi alanında kopartılan fırtınayı eminim sizler de takip ediyorsunuz. Ülkemizin gurur kaynağı olan projelerini daha sandıktan çıkmadan dillerine dolamaya başladılar. Attıkları yalanın altında ezilince de mertçe çıkıp özür dilemek yerine masanın diğer ortakları gibi başkalarını suçlama yoluna gittiler. İHA ve SİHA konusu aslında 6'lı Masa'nın ülkemizin stratejik yatırımlarına yönelik hazımsızlıklarının ilk değil en son örneğidir. Milletle gönül bağını kopartmış olan masanın en büyük ortak pek çok yatırımımızı doğrudan hedef aldı. Tüm dünyada başarılarıyla adından söz ettiren şirketlerimize çete iftirası atmaktan çekinmedi." dedi.

"BU TEHDİTLER KARŞISINDA CİDDİ BİR SES YÜKSELMEDİ"

Kılıçdaroğlu'nun iş dünyasına yönelik söylemlerini de cevap veren Erdoğan "Üreten, ihraç eden, insanımıza istihdam sağlayan, ülkemize yatırım yapan firmalarımızı açıkça tehdit ettiler. Daha pek çok ihanet derecesine varan hezeyan, tehditlerle iş dünyamıza yönelik iftiralarda bulundular. Sanayi ve ticaret odalarımızın önemli kısmından maalesef bu tehditler karşısında ciddi bir ses yükselmedi. Bu zatın özel sektörü alenen tehdit eden ifadeleriyle ilgili serbest piyasa ekonomisi savunucularından da tek bir cümle duymadık. Oysa biz siyasetçilerden önce en güçlü tepkiyi iş dünyamızın vermesi gerekirdi. Çete yaftası karşısında en sert eleştirinin iş dünyamızın, iş adamlarımızın bizatihi kendisinden gelmesi gerekirdi. Yıkım masasının son dönemde bürokrasiden savunmaya, ekonomiden güvenliğe kadar tehdit dozunu sürekli arttırmasında bu sessizliğin önemli payının olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"SÜKUTUN YERİNİ İNŞALLAH TEPKİ ALACAKTIR"

"Sükutun yerini inşallah önümüzdeki seçimlerde inşallah tepki alacaktır." diyen Erdoğan sözlerini şöyle noktaladı:

"Ülkemizi stratejik yatırımlarını engellemeyi hayal edenlerin bu heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakacağız. Müstemleke sevdalılarının ülkemizi tekrar kriz bataklığına sürüklemesine göz yummayacağız. Siyasi istikrarsızlık ikliminin yeniden hortlatılmasına müsaade etmeyeceğiz. Son birkaç ayda yaşadıklarımız bile bu çürük yapının Türkiye'ye kavga, entrika, kriz ve kaos dışında hiçbir şey vadetmediğini göstermeye yeterlidir. Ülkeye ve millete dair hiçbir hayalleri hiçbir hedefleri yoktur. İş dünyamızın böyle bir tuzağa düşmeyerek tercihini güçlü Cumhurbaşkanından, güçlü Türkiye'den yana kullanacağına inanıyorum. Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık etsin diyorum."