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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Yapacağı tek iş, mavi boncuk dağıttığı herkese bakanlık vermek

Politika Haberleri

Kocaeli'de vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Kılıçdaroğlu'nun ülkeye ve millete bir vaadi olmadığını belirten Erdoğan, "Tek yapacakları iş, ortaklarının altlarına birer Cumhurbaşkanı Yardımcılığı koltuğu çekmek. Mavi boncuk dağıttıkları herkese bakanlık vermek. Kamudan atılan teröristleri yeniden devlete doldurmak." dedi.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Politika

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