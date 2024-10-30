Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğe katkı sağladığı için Sayın Özel'i tebrik ediyorum

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı Türk siyasetinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken bugün partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreç içindeki açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i tebrik etti.

"TERÖRLE SİYASET, ŞİDDET İLE DEMOKRASİ YAN YANA GELMEZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısındaki konuşmasından satır başları şu şekilde; " Türkiye'nin terörü destekleyen, arka çıkan, terörün sözcülüğünü yapan oluşumlara taviz vermesi, bunlara göz yumması mümkün değildir. Terörle siyaset, şiddet ile demokrasi yan yana gelmez. Bir koltukta terör diğerinde sivil siyaset taşınmaz. Hukuk ve demokrasi içine girmeyen karşılığını alır.

"ÖZEL'İN KARDEŞLİĞİN SAFINDA YER ALACAĞINA İNANMAK İSTİYORUM"

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e de takdirlerimi iletiyorum. AK Parti olarak, kurulduğumuz andan itibaren söylediğimiz 'Devlet herkesin devleti olmalı, herkesi eşit kucaklamalı'. Siyasetimizi 23 yıllık bir gecikmeden sonra olsa da kardeşliğe katkı sağladığı için Sayın Özel'i tebrik ediyorum. CHP'nin Sayın Özel'in Genel Başkanlığı'nda doğru yerde duracağına, kardeşliğin safında yer alacağına inanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.