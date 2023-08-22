Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaçak olarak ülkemizde bulunan ve suça karışan mültecileri süratle sınır dışı ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Jandarma Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Türkiye'yi mülteci akınıyla köşeye sıkıştırma çabalarını boşa çıkardıklarını ifade eden Erdoğan "Kaçak olarak ülkemizde bulunanları ve suça karışanları süratle sınır dışı ediyoruz" diye konuştu. "Bölücü örgütün Kandil'deki baronlarına nefes aldırmıyoruz" diyen Erdoğan, "Türkiye eninde sonunda terör belasından muhakkak kurtulacaktır" açıklamasını yaptı.

Ankara'da düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzensiz göçle mücadelenin devam ettiğini belirtip "Kaçak olarak ülkemizde bulunanları ve suça karışanları süratle sınır dışı ediyoruz" diye konuştu.

"15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDEN SONRA KURUMLARIMIZI YENİDEN YAPILANDIRDIK"

Jandarma Mezuniyet Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "2022-2023 Akademik Yılı'nı başarıyla tamamlayan tüm evlatlarımızı tebrik ediyorum. 791'i subay, 319 kadın astsubay öğrencimizi mezun etmenin sevincini yaşıyoruz. Farklı toplam 3810 evladımızı Akademi'den mezun etmiş oluyoruz. Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatlarımız daha da güçlenecektir. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kritik kurumlarımızı yeniden yapılandırdık. Geniş bir yelpazede önemli değişikliklere gittik. Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerimizin de diğer kurumlar gibi yeni bir ruha kavuştuğunu görüyoruz. Geçmişle kıyas dahi edilemeyecek bir seviyeye ulaştık. Terörle mücadele başta olmak üzere asayiş ve emniyet hizmetlerinde daha tesirli sonuçlar alıyoruz.

"YA TESLİM OLACAKLAR YA DA DEMİR YUMRUKLA YÜZLEŞECEKLER"

Bölücü örgütün Kandil'deki baronlarına nefes aldırmıyoruz. Yalan ve propaganda ile kandırılıp dağa kaçırılan gençlerin sayısı günden güne azalıyor. Terör örgütlerine katılım tarihin en düşük seviyesine indi. Bugüne kadar 45 kişi bölücü terör örgütünden kaçarak tekrar aileleriyle kucaklaştı. Son 2,5 ayda 32 terörist ikna yoluyla teslim oldu. Bu sayıların önümüzdeki günlerde daha da artacağına inanıyorum. Türkiye eninde sonunda terör belasından muhakkak kurtulacaktır. Ne ülkemizin ne de bölgemizin geleceğinde hiçbir terör örgütüne yer yoktur. Teröristler ya nedamet duyup Türk adaletine teslim olacak ya da devletimizin demir yumruğuyla yüzleşeceklerdir. Bunun dışında önlerinde başka yol yoktur.

"DÜZENSİZ GÖÇ İLE MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR"

Sadece terör örgütleri ile değil, küresel bir sorun olan düzensiz göç ile de mücadele ediyoruz. Düzensiz göç ve zehir tacirleriyle mücadelemiz de güçlenerek devam ediyor. Vatandaşımızın güvenliğine kast eden kim varsa tepelerine biniyoruz bineceğiz. İnsan kaçakçılarına karşı alınan tedbirleri içeride ve sınır hattında artırdık. Yılbaşından bu yana 143 bin düzensiz göçmenin girişini engelledik. Kaçak veya suça bulaşanları da tespit ediyor süratle sınır dışı ediyoruz. Son 2 ayda yakalanan 65 bin kaçak göçmenden 25 bini sınır dışı edildi. Türkiye'yi mülteci akınıyla köşeye sıkıştırma çabalarını boşa çıkarıyoruz. Ege'de 700'e yakın umut yolcusunun ölüme terk edildiği bir ortamda biz tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Birileri bu insanları ölüme mahkum ederken biz sahil güvenlik güçlerimizle o dalgaların arasından kurtarıyoruz. Bu, Türk'ün merhamet duygusudur.

"1 MİLYON KARDEŞİMİZ VATANLARINA DÖNECEK"

Düzensiz göçe karşı her türlü tedbiri alırken ülkemiz ekonomisine katkı yapan, döviz getiren yabancı misafirlerimizi de bağrımıza basıyoruz. Tarihimizde inancımızda yeri olmayan ırkçılık ve yabancı düşmanlığının toplumumuza sirayet etmesine izin veremeyiz. Bu meseleyi vicdani duruşla çözüme kavuşturacağız. Gönüllü onurlu güvenli geri dönüşleri hızlandırmak adına Suriye'nin kuzeyindeki kalıcı konutların yapımı sürüyor. 1 milyon kardeşimiz vatanlarına dönebileceklerdir."