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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Terör örgütü ve Suriye'deki uzantıları için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısı sona erdi. Kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Erdoğan, "Terör örgütü ve Suriye'deki uzantıları için çember daralıyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Bölgesel gelişmeler bağlamında sancılı bir yılı geride bıraktık. Yeni umutlarla 2025'e merhaba dedik. Son 15 aydır tüm dünyanın gözü önünde katliam yaşayan Gazzeli kardeşlerimiz için 2025 yılının barış yılı olmasını Allah'tan diliyorum. Uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskıyı artırması için diplomatik temaslarımızı yoğunlaştırdık. 1 Ocak sabahı "Bir Güne Doğuyor" sloganıyla bir araya gelen tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Yarım milyon kardeşimiz Gazze'nin yalnız olmadığını İstanbul'dan tüm dünyaya haykırmıştır.

"FİLİSTİN DEVLETİ MUHAKKAK KURULACAKTIR"

Bu sivil toplum buluşmasından birileri rahatsız oluyor. Buna tepki gösterenler insanlıktan nasibini almamış vicdan fukaralarıdır. Türkiye'nin mazlumlarla danışma içerisinde olması zalimleri tedirgin ve rahatsız eder. 61 yıllık Baas zulmünün ardında Suriye'de nasıl inanç hak adalet kazandıysa inşallah Filistin'de hak kazanacaktır. Filistin devleti muhakkak kurulacaktır.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Enflasyon ve istihdamda da çok iyi bir noktadayız. TÜİK verileri de bunu teyit etmiştir. Enflasyon aralıkta aylık bazda yüzde 1,3 oldu. Senelik enflasyon 2023 yılına kıyasla 24 puan zirve seviyesine göre 31 puan düşmüştür. Düşüş trendi 2025'te daha da hızlanacaktır.

BOYKOT ÇAĞRISI

Hayat pahalılığıyla ilgili milletimizin en baştaki şikayeti konut ve kira fiyatları geliyor. Fırsatçıların vatandaşımızın cebine elini atmasına izin vermeyeceğiz. Serbest piyasa kuralsızlık demek değildir. Denetimlerimizin amaçları serbest piyasaya müdahale değildir. Hayat pahalılığıyla mücadeleye vatandaşlarımızın katkı sağlaması da çok önemlidir. Vatandaşlarımız pahalı ürün satanları boykot etmeli.

"'ERDOĞAN BU ENKAZIN ALTINDA KALIR' DİYENLERİ MAHÇUP EDECEĞİZ"

Asrın felaketinin ardından bölgede asrın inşa seferberliğini başlattık. Bu amaçla günümüz fiyatlarıyla toplam 2,6 trilyon lira harcadık. Yani bugünkü kurla 75 milyar dolar tutarında harcama yaptık. 155 bininci yuvamızın anahtarlarını Kahramanmaraş'ımızda hep birlikte afetzede kardeşlerimize teslim etmiştik. İnşallah 201 bininci yeni yuva ve işyerimizin anahtarlarını da yakında hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. 2025 yılında deprem bölgesi en önemli gündemimiz olmayı sürdürecektir. 2025 yılında 453 bin yuva ve iş yerimizi afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. İşyerini açmayan hiçbir depremzede kardeşimiz kalmayacak. 584 milyar lira bütçeden kaynak ayırdık. 'Erdoğan bu enkazın altında kalır' diyen siyasetçileri 2025 yılında da mahcup edeceğiz.

"VATANIMIZA UZANAN ELLERİ KIRACAK KUDRETTEYİZ"

Bu coğrafyada masadaki gücünüz bileğinizin gücünüzden gelir. Bu hakikati defalarca bu topraklarda tecrübe ettik. Sendelediğimizde yanımızda ilk biten hasımlarımız oldu. Sevr anlaşması zayıfladığımızda başımıza neyin geleceğini gösteren ibret vesikası olarak aklımıza kazınmıştır. 2002'den bu yana temel hedefimiz milletimizin bir daha asla beka sorunu yaşamamasıdır. Savunma sanayi alanındaki yatırımlarımız savaşa hazırlanmak için değil barışı muhafaza etmek içindir. Türkiye dostları için bir güven ve emniyet kaynağıdır ama vatanımıza uzanan kirli elleri de kıracak kudrettedir.

SAVUNMA SANAYİNE DİKKAT ÇEKTİ

2002'de sadece 56 firma varken bugün bu sayı 3 bin 500'ü geçti. Sektörün cirosu 15,5 milyar dolara çıktı. İHA, SİHA, elektronik harp ve savaş gemisi üretiminde dünyanın sayılı ülkeleri arasındayız. Geçen yıl uzay hava karar deniz elektronik harp ve AR-GE alanlarında birçok önemli projeyi hayata geçirdik. KAAN'ın ve Hürjet'in uçuş testlerine devam edilmiş Gökbey'in ilk teslimatı gerçekleştirilmiştir. Deniz sistemlerinde Piri Reis'i hizmete aldık. Yerli ve milli olarak geliştirilen Çelik Kubbe sistemine 'Bismillah' dedik. Burada saymaya kalksak saatler sürecek savunma sanayi projesini yaptık ya da başlattık.

İMRALI SÜRECİ

Türkiye bekasını koruma görevinde tavizsiz olduğunu göstermiştir. İş o raddeye varırsa yine bir gece ansızın gelebiliriz. Herkes hesabını buna göre yapmalıdır. Sorumluluk konumundakiler, provokasyona izin vermemelidir. Kimi il ve ilçelerimizde açtıkları hendeklerle kantonculuk yapanları hendeklere gömdüysek aynı şeyleri yaparlarsa aynı akıbeti paylaşırlar. Biz iktidar ve ittifak olarak terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştireceğiz. Biz bunun sükûnetle olmasını istiyoruz. Bu yol tıkanır ve dinamitlenirse o zaman devletin kadife eldivene sarılı demir yumruğunu vurmaktan çekinmeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (66)

Haber YorumlarıMurat Kara:

yine ne anlatacak acaba birbir gece masalları bitmedi gitti

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Haber YorumlarıMerxas:

Suriye'nin cumhurbaşkanı Erdoğan..

Yorum Beğen284
Yorum Beğenme35
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Haber YorumlarıRahmi Demir:

Elektrik, doğal gaz, akaryakıt ve vergilere zam yapıldığı sürece enflasyonu düşüremezsiniz. Bunu anlamak için dahi olmaya gerek yok.

Yorum Beğen303
Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıCitoles Cipralex:

Emeklilere refah payı değil babayı verir, hak ediyor mu emekliler sonuna kadar hem de.Çıkar telefonu diyenler, suyunu evden getir diyenler hak ediyor

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Haber YorumlarıMehmet Tunç:

Reis bu saatten sonra masal anlatıyorsun lakin kimse yemiyor

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Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

ayni şarkilardan başka bir şey yok.

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Haber YorumlarıORHAN GÜVEN:

Dünyanın en büyük zamlarını sen yapıyorsun, dünyanın en pahalı akaryakıtı bizde MTV, harç, verginin en alası bizde peki seni nasıl boykot edeceğiz

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Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıEmin Alıç:

Suriye,Filistin, PKK mkk falan filan en düşük emekli aylığı 12.500 e yükseltilmiştir. Hayri hayırlı olsun yaparsa akp yapar.

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Haber YorumlarıHakan Kahveci:

Sakın Emekliye refah payi verme

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Haber Yorumlarıemre null:

filistin devleti kurmak çok kolay israille savaşan ülkeler iran Hizbullah hepsi Şii Islamda siilik yanlıştır alevilik yanlıştır Çünkü Kurana ters olan bir sürü kuraları var inan şekilleri var Allah katında kesin kural şu bir mezhebin geçerli olması için Kurana ters düşen bir Kuralının olmaması gerekir zaten Allah Kuranı her kafadan ses çıkmasın diye gönderdi ölçü Kurandir alevilikte siilikte namaz oruç olmaması gibi Kurana ters düşen bircok kural var tüm alevi kardeşlerimi Kurana ters dusmeyen hanefi ve Şafii mezheblerine davet ederim işte doğru yol budur bana Düşen insanların iyiligi için doğru yolu göstermek

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme65
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