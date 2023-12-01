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Erdoğan'ın Gazze diplomasisi hız kesmiyor! İklim Zirvesi'nde Yusuf ve Meloni ile bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze diplomasisi devam ediyor. Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Dubai'de İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Dubai'de İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dubai'de İskoçya Başbakanı Yusuf ve İtalya Başbakanı Meloni İ ile Görüştü

ERDOĞAN'IN GAZZE DİPLOMASİSİ SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi için bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde, İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ayrı ayrı görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dubai'de İskoçya Başbakanı Yusuf ve İtalya Başbakanı Meloni İ ile Görüştü

ZİRVEDEN FOTOĞRAFLAR SERVİS EDİLDİ

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde görüşmelerden birer kare fotoğraf paylaşıldı.

Kaynak: ANKA / Politika

Recep Tayyip Erdoğan İtalya Dubai Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Alkurt:

Memleket sorunlari bitti, biz Araplar rahat etsin diye caba sarfediyoruz. Ya elbette din dil ayirimi yapmadan insanlara yardim etmek güzel ama önce vatan sorunlarini bitirin Allah askina ya.

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