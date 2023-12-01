Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze diplomasisi devam ediyor. Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Dubai'de İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın Gazze diplomasisi hız kesmiyor! İklim Zirvesi'nde Yusuf ve Meloni ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Dubai'de İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü.

ERDOĞAN'IN GAZZE DİPLOMASİSİ SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi için bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde, İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ayrı ayrı görüştü.

ZİRVEDEN FOTOĞRAFLAR SERVİS EDİLDİ

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde görüşmelerden birer kare fotoğraf paylaşıldı.