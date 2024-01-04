Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayını pazar günü açıklayacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayını pazar günü açıklayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nin yanında yapımı devam eden AK Parti Konferans Salonu inşaatında inceleme yaptı. Erdoğan, çıkışta basın mensuplarının yerel seçim çalışmalarına ilişkin sorularını cevapladı. Erdoğan, "İstanbul adayınızı pazar günü duyacak mıyız?" sorusuna, "Duyacaksınız" cevabını verdi. Erdoğan, "Sürpriz bir isim mi olacak yoksa kendisini tanıyor muyuz?" sorusuna ise "Çok ayıp. Bizim yapacağımız açıklamalarda A'dan Z'ye hepsi hem sürprizdir hem de inşallah partimizin yerel yönetim seçimlerindeki kazanma azminin ifadesi olacak, hepsi" diyerek cevap verdi. Erdoğan, "Ankara, adayını Ankara'ya mı bırakırsınız?" sorusu üzerine de "Onu da Ankara'ya bırakıyoruz. Onu da Ankara'da açıklayacağız" dedi. Erdoğan, seçim beyannamesini de Ankara'da yeni yapılan konferans salonunda 15 Ocak'ta açıklayacaklarını belirterek, "Bu güzel salonumuzu göreceksiniz. Güzel salonumuzda sizlere bu strateji belgemizi açıklayacağız" diye konuştu. Erdoğan, "Pazar günü kaç il adayı açıklanır?" sorusuna, "Hemen hemen yarıya yakınını açıklarız" cevabını verirken, "Sizin keyfinizi de çok iyi gördük" cümlesi üzerine de "Her zamanki gibi" yanıtını verdi.