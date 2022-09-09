Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ ile ilgili dünyada en kararlı, en geniş operasyonları yürüten Milli İstihbaratımız oldu, İçişleri Bakanlığımız oldu, Silahlı Kuvvetlerimiz oldu" "Batı'nın DEAŞ ile ilgili sağlıklı bir mücadelesi, operasyonu olmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ ile ilgili dünyada en kararlı, en geniş operasyonları yürüten Milli İstihbaratımız oldu, İçişleri Bakanlığımız oldu, Silahlı Kuvvetlerimiz oldu"

"Batı'nın DEAŞ ile ilgili sağlıklı bir mücadelesi, operasyonu olmadı. Sadece bu işin lafını yapıyorlar"

(İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreni) "Eğer programlar el verirse merasime katılmayı düşünüyorum"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerem Aydınlar Camii'nde cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.