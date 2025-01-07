Üye Girişi
Haberler
Mersin'de fare zehri faciası: 2 çocuğun hayatını kaybettiği eve ekipler özel kıyafetle girdi

Mersin'de fare zehri faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltildi

En düşük emekli maaşına zam! Rakamı Bakan Işıkhan duyurdu
Şehit aileleri, MHP İl Başkanlığı önüne 'Yakışmadı' yazılı siyah çelenk bıraktı

Bahçeli'yi kızdıracak protesto
DEM Parti'nin İmralı heyeti ile görüşen Fatih Erbakan'dan ilk sözler

DEM heyetiyle görüşen Fatih Erbakan'dan ilk sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeleri ne olacak? İlk bilgiler gelmeye başladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 13 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından vatandaşı yakından ilgilendiren önemli müjdelerin açıklanacağını duyurdu. Bu sözler sonrası gözler Erdoğan'ın açıklamasına çevrilmişken ilk bilgiler gelmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025'in aile yılı ilan edildiğini açıkladı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda vatandaşların hayatına doğrudan dokunacak müjdeler açıklanacağını söyledi. Göktaş, ayrıntıların 13 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etti.

BAKAN GÖKTAŞ DUYURDU

Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında konuşan Göktaş, "2025'i Cumhurbaşkanımızın yüksek takdirleriyle 'Aile Yılı' olarak ilan ediyoruz. 'Aile Yılı'nda vatandaşlarımızın hayatına doğrudan dokunacak müjdelerimiz olacak. Ailenin, aile olmanın, bir aile içinde güvenle yaşamanın mutluluğunu hissedecekleri bir yıl olması için devletimizin tüm kurumlarıyla vatandaşlarımızın yanında olacağız. 13 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından detaylarının açıklanacağı 'Aile Yılı'nda vereceğimiz müjdelerin ve yıl boyunca yapacağımız etkinliklerin ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Toplumumuzun tüm kesimlerini bu anlamlı yılın mutluluğunu aileleriyle birlikte paylaşmaya davet ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeleri ne olacak? İlk detaylar gelmeye başladıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

ERDOĞAN'IN MÜJDELERİ NE OLACAK?

TGRT Haber'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylarını açıklayacağı 'Aile Yılı' programı, evlenmek isteyen gençlere yönelik büyük destekleri içerisinde barındırıyor. 13 Ocak tarihinde açıklanacak program, evlenmek isteyen gençlere ve çocuk yapmayı düşünmeyen ailelere yönelik olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeleri ne olacak? İlk detaylar gelmeye başladı

FAİZSİZ KREDİ VE RAHAT ÖDEME KOŞULLARI

Hazırlanan teşvik programı kapsamında maddi zorluklardan dolayı evliliklerden kaçınan gençler için devlet, maddi manevi destek verecek. Faizsiz kredi ve rahat ödeme koşulları sağlanarak gençlerin evlenmelerine yardımcı olunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeleri ne olacak? İlk detaylar gelmeye başladı

TOKİ'NİN YAPTIĞI DAİRELERDE ÖNCELİK HAKKI

Yeni evlenen çiftlerin ev sahibi olması için de çeşitli kolaylıklar sağlanacak. TOKİ'nin yaptığı dairelerde yeni evli çiftlere öncelik hakkı tanınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeleri ne olacak? İlk bilgiler gelmeye başladı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
img

Barış Alper'in sevgilisi olduğu konuşulan güzel modelden ses var
img

Kürt siyasetinin ağır topundan "Gazze" tehdidine çok sert tepki
img

Süper Lig'e geri dönüyor
500

Yorumlar (62)

Haber Yorumlarımehmet altın:

He geçen senede emekli yılıydı...

Yorum Beğen331
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Özdemir:

evli ve çocuklu olanlar 3ün birini alacak yani

Yorum Beğen268
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMerxas:

Suriye'nin cumhurbaşkanı Erdoğan.. halkın utanç kaynağı. artık düş yakamızdan..

Yorum Beğen194
Yorum Beğenme57
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZeki Anti:

Müjde olmayan müjdelerini açıklar yine...

Yorum Beğen136
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMESUT DOGAN:

emekli aileleri ne olacak onların ailesi yok mu sizin gözünüzde aile yiliymis dalga geçmeyin insanlarla ayıp ayıp emekli enflasyona ezilmiş gıda yiyemez duruma getirdiniz herkesi bırakın gidin artık yeter sizden yıl mil kimse istemiyor seyyannen ver seyyanen bunu anlamak çok mu zor veremiyorsaniz bırakın koltugu gidin erken seçim yapın bitsin gotsin

Yorum Beğen110
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFatih:

Verecegi mujde enflasyon %47 iken oda dogruysa tabi yapilan asgari ucret zammi %30 aciklanip calisanlarimizi enflasyona ezdirmedik mujdesi gibi acaba ??

Yorum Beğen95
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıemre null:

inşallah serbest piyasa kaldırılacağı fiyatlarin sabitlenecegi alkolun yasaklanacagi müjdesini verir bunları verse ulke uçar heryer bereket dolar 1 tl 10 dolar bile olur bu şeyler çok basit gibi görünen ama m ulkeye çok büyük fayda sağlayacak şeyler bunu ancak mevlana Said nursi Mehmet Fatih sultan gibi ilimde derinlesmiş alimler anlar Din karşıtları değil

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme52
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇengelköylü:

SAYIN CUMHURBAŞKANIM 2019 YILINDA 0.46 SABİT ÖDEME ALT GELİR GRUBUNA 100 BİN KONUT MÜJDESİ VARDI ARADAN 5 YIL GEÇTİ KONUTLAR HALEN TESLİM EDİLMEDİ FİYATLARI 10 KAT ARTTI BİZE VAADEDİLEN MÜJDE GİBİ OLMASIN SONRA

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Haha cocuk yapana kredi veririz diyor. Destek para değilde kredi hahahaha

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOzcan Yildirim:

emekliler yili diye bizi kandiranlarla isimiz yok.deyyanen cope attik srtik bizim icin atık oldu.

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Tüm 62 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuğçe Tayfur babasının cenazesinde küfürler etmişti! Yeğeni Şirin Gözalıcı olayla ilgili konuştu

Tuğçe Tayfur'un cenazede küfür ettiği kişi Şirin Gözalıcı değilmiş
Türkiye'nin tank satacağını duyunca küplere bindiler

Türkiye'nin tank satacağını duyunca küplere bindiler
43 bin TL'lik lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti!

Lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti
Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı

Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı
Yeşilçam oyuncusu Coşkun Göğen'in eşi kansere yenik düştü

Kızını kaybeden Coşkun Göğen'i yıkan bir acı daha
Acil serviste kadın hastaların uygunsuz fotoğraflarını çeken personel açığa alındı

Devlet hastanesi acil servisinde mide bulandıran olay

Son Dakika Haberleri

Atakan Yılmaz neden gözaltına alındı, Atakan Yılmaz kimdir? Hudutsuz Sevda Miray Daner diziden ayrılıyor mu 2025? Zeynep öldü mü? Genel Af çıkacak mı 2025? ATV Beşiktaş Sivasspor maçı nasıl izlenir? ATV canlı izle! (SİVASSPOR BEŞİKTAŞ) ATV canlı maç donmadan ve şifresiz link MasterChef Beyza kardeşi kim, adı ne? Sivasspor Beşiktaş ne maçı, lig maçı mı, kupa maçı mı? Sivasspor Beşiktaş CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sivasspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? KOSKİ Konya su kesintisi! 7-8 Ocak Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, İslahiye 7-8 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.