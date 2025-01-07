Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeleri ne olacak? İlk bilgiler gelmeye başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025'in aile yılı ilan edildiğini açıkladı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda vatandaşların hayatına doğrudan dokunacak müjdeler açıklanacağını söyledi. Göktaş, ayrıntıların 13 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etti.

BAKAN GÖKTAŞ DUYURDU

Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında konuşan Göktaş, "2025'i Cumhurbaşkanımızın yüksek takdirleriyle 'Aile Yılı' olarak ilan ediyoruz. 'Aile Yılı'nda vatandaşlarımızın hayatına doğrudan dokunacak müjdelerimiz olacak. Ailenin, aile olmanın, bir aile içinde güvenle yaşamanın mutluluğunu hissedecekleri bir yıl olması için devletimizin tüm kurumlarıyla vatandaşlarımızın yanında olacağız. 13 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından detaylarının açıklanacağı 'Aile Yılı'nda vereceğimiz müjdelerin ve yıl boyunca yapacağımız etkinliklerin ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Toplumumuzun tüm kesimlerini bu anlamlı yılın mutluluğunu aileleriyle birlikte paylaşmaya davet ediyorum" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

ERDOĞAN'IN MÜJDELERİ NE OLACAK?

TGRT Haber'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylarını açıklayacağı 'Aile Yılı' programı, evlenmek isteyen gençlere yönelik büyük destekleri içerisinde barındırıyor. 13 Ocak tarihinde açıklanacak program, evlenmek isteyen gençlere ve çocuk yapmayı düşünmeyen ailelere yönelik olacak.

FAİZSİZ KREDİ VE RAHAT ÖDEME KOŞULLARI

Hazırlanan teşvik programı kapsamında maddi zorluklardan dolayı evliliklerden kaçınan gençler için devlet, maddi manevi destek verecek. Faizsiz kredi ve rahat ödeme koşulları sağlanarak gençlerin evlenmelerine yardımcı olunacak.

TOKİ'NİN YAPTIĞI DAİRELERDE ÖNCELİK HAKKI

Yeni evlenen çiftlerin ev sahibi olması için de çeşitli kolaylıklar sağlanacak. TOKİ'nin yaptığı dairelerde yeni evli çiftlere öncelik hakkı tanınacak.