Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilçedeki mitingi öncesi 'Kent lokantası' dev afişle kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutköy mitingi öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 28 Mart'ta açtığı Kent Lokantası'nın önüne AK Parti'nin adayı Murat Kurum'un afişi yerleştirildi.

"KENT LOKANTALARINA YENİLECEKSİNİZ"

Fotoğrafı paylaşan CHP PM üyesi Cem Aydın, "Cumhurbaşkanının yarınki Arnavutköy ziyareti öncesinde halkçı ve sosyal belediyeciliğin son yıllardaki en önemli örneklerinden biri olan Kent Lokantası görünmemesi için bire bir ölçülerle kapatıldı. O küçümsediğiniz kent lokantalarına yenileceksiniz" dedi.

"SAYIN CUMHURBAŞKANI BİLE GELEBİLİR" DEMİŞTİ

İBB 14. Kent Lokantası'nı 28 Mart'ta Ekrem İmamoğlu ve CHP Arnavutköy Belediye Başkan adayı Tekin Aras'ın katılımlarıyla, Arnavutköy'de açmıştı. İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada "Bir-iki güne buraya bir sürü bakan gelebilir. Hatta size bir sürpriz söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı bile gelebilir. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Vallahi billahi, kim gelirse gelsin, siz ağırlayın, misafir edin, yollayın. 31 Mart'ta oylarınızı yollayın Tekin Aras'a" ifadelerini kullanmıştı.

'Kent Lokantası' afişlerle böyle kapatıldı;