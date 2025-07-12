Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayrak çağrısına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden anlamlı yanıt
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kızılcahamam Kampı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi konuşmasında "Bayraklarla evlerimizi donatalım" çağrısının ardından şehir merkezindeki açık hava reklam alanlarını ay yıldızlı Türk Bayrağı görselleriyle süsledi. Şehir merkezindeki dijital ekranlar kırmızı-beyaz bayrağımızla donatıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'daki AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda gerçekleştirdiği tarihi konuşmasında bayrak çağrısı yaptı. 47 yıllık terör belasının sona erme sürecine girdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Vatanımız ebediyen var olacak, ay yıldızlı bayrağımız ebediyen semalarımızda özgürce dalgalanacak. Vatan toprağını kanıyla sulayan ay-yıldızlı bayrağımızı al kanlarıyla boyayan şehitlerimiz her zaman başımızın tacı olacak. Bırakınız tedirgin olmayı, milletimizin her ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli, Türkiye'nin her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır." ifadelerini kullandı.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN ANLAMLI YANIT
Erdoğan'ın çağrısı, Kahramanmaraş'ta da güçlü bir karşılık buldu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde yer alan tüm dijital ekran ve reklam panolarını Türk Bayrağı ile süsledi. Şehir merkezinde yer alan dijital ekranlar kırmızı-beyaz bayraklarla donatıldı.
VATANDAŞLARDAN TAM DESTEK
Belediyenin bu anlamlı desteği vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı. Çok sayıda vatandaş Türk Bayrağı görselleri karşısında duygu dolu anlar yaşadıklarını ifade etti. Kahramanmaraş'ın bu duyarlılığı Türkiye'nin birlik mesajına güçlü bir destek oldu.