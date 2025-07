Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayrak çağrısına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden anlamlı yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'daki AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda gerçekleştirdiği tarihi konuşmasında bayrak çağrısı yaptı. 47 yıllık terör belasının sona erme sürecine girdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Vatanımız ebediyen var olacak, ay yıldızlı bayrağımız ebediyen semalarımızda özgürce dalgalanacak. Vatan toprağını kanıyla sulayan ay-yıldızlı bayrağımızı al kanlarıyla boyayan şehitlerimiz her zaman başımızın tacı olacak. Bırakınız tedirgin olmayı, milletimizin her ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli, Türkiye'nin her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır." ifadelerini kullandı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN ANLAMLI YANIT

Erdoğan'ın çağrısı, Kahramanmaraş'ta da güçlü bir karşılık buldu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde yer alan tüm dijital ekran ve reklam panolarını Türk Bayrağı ile süsledi. Şehir merkezinde yer alan dijital ekranlar kırmızı-beyaz bayraklarla donatıldı.

VATANDAŞLARDAN TAM DESTEK

Belediyenin bu anlamlı desteği vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı. Çok sayıda vatandaş Türk Bayrağı görselleri karşısında duygu dolu anlar yaşadıklarını ifade etti. Kahramanmaraş'ın bu duyarlılığı Türkiye'nin birlik mesajına güçlü bir destek oldu.