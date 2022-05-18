Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Atatürk" çıkışı salondakiler tarafından ayakta alkışlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nın pistlerinin kaldırılmasıyla ilgili tartışmalara partisinin grup toplantısından cevap verdi.

"TİCARİ KONUMLARININ SARSILACAĞINDAN ENDİŞE EDİYORLAR"

Atatürk Havalimanı'na saldırılarının nedeninin 'ticari kaygılar' olduğunu belirten Erdoğan, "Karşımızdaki habis zihniyet boş durmuyor. Henüz SADAT tartışması bitmeden Atatürk Havalimanı'nda inşaa edeceğimiz millet bahçesine saldırmaya başladılar. Öyle alçakça, since yapıyorlar ki bu senaryo bunların kalibresini aşar. İstanbul Havalimanı'nın inşaası başladığından beri kendi ticaret konumlarının sarsılacağından endişelenenlerin yalan kumpası estiriliyor" dedi.

"ATATÜRK HASSASİYETİ OLANLAR, KENDİLERİNE HAKARET EDENLERE TEPKİ GÖSTERİRLERDİ"

HDP Milletvekili Sırrı Sakık'ın geçtiğimiz yıllardaki "Mustafa Kemal'in itleri" sözlerine de gönderme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu tesisin adı 12 Eylül'e kadar Yeşilköy Havalimanı'ydı. Tüm darbecilerin yaptığı ihaneti gizlemek için kullandığı araç hep Atatürk maskesi olmuştur. 12 Eylül darbecilerinin başı Evren de Cumhurbaşkanlığı döneminde Yeşilköy'ün ismini Atatürk yaparak aynı yolu izlemiştir. Bunların derdi Atatürk'ün ismine sahip çıkmak değil, kendi kirli gündemlerini inşa etmektir. Gerçekten Atatürk hassasiyetleri olsaydı, kendilerine 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerden hesap sorarlardı" diye konuştu.

"BUNLARIN DERDİ ÜLKENİN KALKINMASI DEĞİL"

Konuşmasının devamında Körfez ülkelerinden Türkiye'ye artan yatırımlara ve muhalefetin tepkilerine yanıt veren Erdoğan, "Tüm dünya Körfez sermayesini çekmek için gece gündüz çalışır, bunlar kaçırmak için çalışır. Ülkeye yapılan yatırımları engellemenin adı siyaset değil, ihanettir. Bunların derdi ülkenin kalkınması değil. Bunlar varsın İstanbul'a hizmet diye, biraz komik olacak ama, musluk açmaya devam etsinler. 29 Mayıs'ı da. Bay Kemal istersen sen de gel, Atatürk Havalimanı'nda kutlayacağız. Sen 700 kişiyi falan oraya götür, engellemeye çalış" dedi.

"TEBESSÜMLE İZLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının devamında dünya kamuoyunda geniş ses getiren Baltık ülkelerinin NATO'ya başvurmalarına değindi. Erdoğan konu hakkında "NATO çeşitli arayışlar içinde. Kimi adımlar da atılıyor. Ukrayna krizinin ardından bölgede sergilenen dayanışma ve işbirliğini, seferber edilen kaynakları, biraz gözlerimiz dolarak biraz da tebessümle izliyoruz desek yeridir.

"TEK BEKLENTİMİZ TÜRKİYE'NİN SINIRLARINI KORUMA ÇABALARINA AYNI ŞEKİLDE YAKLAŞMALARI"

Biz yıllardır, yanı başında büyük çatışmalar yaşanmış NATO müttefiki olarak bu tabloyla hiç karşılaşmadık. Müttefiklerimizden tek beklentimiz Türkiye'nin de kendi sınırlarını koruma çabalarına aynı şekilde yaklaşmalarıdır. Müttefiklerimizden hassasiyetlerimizi anlamalarını, mümkünse destek vermelerini bekliyoruz. Bizim terör örgütlerinin saldırılarına karşı sınırlarımızı korumak gibi bir hassasiyetimiz vardır. PKK ve DEAŞ'ın sınırlarımıza dayandığı dönemde ülkemizdeki hava savunma sistemlerinin sökülüp götürüldüğü günleri unutmadık.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ İSVEÇ'TE HALA YÜRÜYOR"

30 teröristi istedik vermediler. 30 teröristi vermeyeceksin, NATO'ya girmek için bizden destek isteyeceksiniz. Şimdi Pazartesi günü gelmek istiyorlarmış, boşuna yorulmasınlar. Terör örgütleri İsveç'te hala yürüyor" ifadelerini kullandı.