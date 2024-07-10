Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 5 ilin valisi değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atamalarına göre, Diyarbakır, Malatya, Kocaeli, Çanakkale ve Elazığ valiliklerine yeni isimler atandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

5 İLİN VALİSİ DEĞİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Diyarbakır Valiliğine Vali-Mülkiye Başmüfettişi Murat Zorluoğlu, Malatya Valiliğine Seddar Yavuz, Kocaeli Valiliğine İlhami Aktaş, Çanakkale Valiliğine Ömer Toraman ve Elazığ Valiliğine Numan Hatipoğlu atandı. Malatya Valisi Ersin Yazıcı'nın ise Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine ataması yapıldı.