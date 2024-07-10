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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 5 ilin valisi değişti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Diyarbakır Valiliğine Murat Zorluoğlu, Malatya Valiliğine Seddar Yavuz, Kocaeli Valiliğine İlhami Aktaş, Çanakkale Valiliğine Ömer Toraman ve Elazığ Valiliğine Numan Hatipoğlu atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atamalarına göre, Diyarbakır, Malatya, Kocaeli, Çanakkale ve Elazığ valiliklerine yeni isimler atandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 5 ilin valisi değişti

5 İLİN VALİSİ DEĞİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Diyarbakır Valiliğine Vali-Mülkiye Başmüfettişi Murat Zorluoğlu, Malatya Valiliğine Seddar Yavuz, Kocaeli Valiliğine İlhami Aktaş, Çanakkale Valiliğine Ömer Toraman ve Elazığ Valiliğine Numan Hatipoğlu atandı. Malatya Valisi Ersin Yazıcı'nın ise Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine ataması yapıldı.

Kaynak: AA / Politika

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Yorumlar (11)

Kadir Gndz:

Milletin derdi başka bunlar halen kadrolaşmaya çalışıyor. Sorunların sebeplerini biraz da kendilerinde arasalar.

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Baba Yabgu:

Umarım sende tarihin tozlu raflarına atanırsın bir gün

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Malatyam44:

hoşt

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Adam Bey:

İnşallah. Dualarımız CHP için.

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Doğrucu:

Reis candır gerisi heyecan reisssss takıl peşine gör :) silivri soğukkk yusuf yusufff reisss cansın :))

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Yilmaz Haydar:

bu kadar yetkiyi millet verdi verin dedi sizi yasatayim bizi bu fani dunyada aclikla imtihan ediyor bizde ne istiyorsun neden cek git allah rizasi icin cocugum ayakabisi yirtilmis alta cocugumu kandirdim ay basi gelmeden 870 tl var varin siz hesap edin ne yaptik sana bize bunu yasatin

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Burak ERGÜL:

Türkiyenin en iyi valilerinden birisi Seddar Yavuz Malatya Valiliğine atanmış inanılır gibi değil . İçişleri bakan yardımcısı olabilecek potansiyeldeki adamı malatyaya sürmüşler resmen .

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Git Bi Bak:

Tam malatyaya layık desene. Malatyaya sürmek nasıl bir tabir ayrıca cennet malatyaya yakışır işte. Deprem mevzularıyla başeder biri olmalı

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Doğrucu:

Köydeki 150 yillik taş evin duvarından 2 tane yere taş düşmüş diye, hasar raporu tumuşlar gelip yıkıp gitmişler, ne biçim adalet devlet, nere gitsek ne yardım ne çadır ne birşey, nere gitsek o oraya o şuraya git diyor hepside vatandaşı dinlemiyor bile, herkes birbirine yalvarıyor, yaptığın masrafa en kral çadırı alırsın

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Temel Temel:

söylediklerini yapmamıştır. doğru insan ise bunların işine gelmez

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