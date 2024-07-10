Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 5 ilin valisi değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Diyarbakır Valiliğine Murat Zorluoğlu, Malatya Valiliğine Seddar Yavuz, Kocaeli Valiliğine İlhami Aktaş, Çanakkale Valiliğine Ömer Toraman ve Elazığ Valiliğine Numan Hatipoğlu atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atamalarına göre, Diyarbakır, Malatya, Kocaeli, Çanakkale ve Elazığ valiliklerine yeni isimler atandı.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
5 İLİN VALİSİ DEĞİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Diyarbakır Valiliğine Vali-Mülkiye Başmüfettişi Murat Zorluoğlu, Malatya Valiliğine Seddar Yavuz, Kocaeli Valiliğine İlhami Aktaş, Çanakkale Valiliğine Ömer Toraman ve Elazığ Valiliğine Numan Hatipoğlu atandı. Malatya Valisi Ersin Yazıcı'nın ise Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine ataması yapıldı.